.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

إكرامية غير متوقعة من زبون مطعم أميركي اشترى شطيرتي هوت دوغ

هوت دوغ
هوت دوغ

إكرامية غير متوقعة من زبون مطعم أميركي اشترى شطيرتي هوت دوغ

كانت قيمة الفاتورة 37,93 دولار في مقابل شطيرتي هوت دوغ وأصبحت قيمتها مع الإكرامية السخية 16037,93 دولار

متابع الغاء المتابعة

نيويورك – فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

ترك زبون مطعم في ولاية نيو هامشر الأميركية إكرامية سخية للغاية مقدارها 16 ألف دولار بعدما طلب شطيرتي نقانق هوت دوغ مع بطاطا مقلية.

وفي بادئ الأمر، لم يلاحظ النادل في مطعم "ستامبل إن بار أند غريل" المتواضع في مدينة لندنديري قيمة البقشيش التي أضافها الزبون على حسابه، وفق ما ذكرت قناة "دبليو ام يو ار" التلفزيونية المحلية.

هوت دوغ
هوت دوغ

وكانت قيمة الفاتورة 37,93 دولارا في مقابل شطيرتي هوت دوغ مع صلصة حراقة وبطاطا مقلية ومشروبات. وقد أصبحت قيمتها مع الإكرامية السخية 16037,93 دولار.

وقال رئيس المطعم مايك زاريلا، إن الزبون توجه للعاملين في المكان مازحا لدى دفعه قيمة فاتورته بالبطاقة المصرفية "لا تنفقوا كل المبلغ دفعة واحدة".

لم يعلن ترشحه للرئاسة.. ترمب يعود لمسار الحملات الانتخابية أميركا الانتخابات الأميركية لم يعلن ترشحه للرئاسة.. ترمب يعود لمسار الحملات الانتخابية

وعلقت الموظفة على الصندوق في المطعم لدى رؤيتها قيمة الإكرامية "يا إلهي، هل أنت جاد في ما تفعله؟"، في بلد جرت العادة فيه أن يترك الزبائن ما بين 15% و20% من قيمة الفاتورة كإكرامية لطاقم الخدمة.

وبرر الزبون الذي لم تُكشف هويته هذه الخطوة قائلا "أريدكم أن تستفيدوا لأنكم تعملون بكد"، بحسب زاريلا الذي أغلق مطعمه أشهرا عدة خلال الجائحة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خلال هذا العام.. أعدم البرتغاليون رئيس وزرائهم خلال هذا العام.. أعدم البرتغاليون رئيس وزرائهم
جديد عن صحة دلال عبدالعزيز: جديد عن صحة دلال عبدالعزيز: "تعبانة ادعوا لها"!
الأكثر قراءة
3 فئات مستثناة من شرط الجنسية السعودية للحصول على معاش الضمان الاجتماعي 3 فئات مستثناة من شرط الجنسية السعودية للحصول على معاش الضمان الاجتماعي
شاهد ضحية لفتاة شاهد ضحية لفتاة "التيك توك" بمصر تكشف: هكذا استدرجوني
هل يوجد كائنات فضائية؟..أخيراً المخابرات الأميركية تجيب هل يوجد كائنات فضائية؟..أخيراً المخابرات الأميركية تجيب
مسؤول إثيوبي: بدأنا الملء.. ومصر لا تستطيع هدم السد مسؤول إثيوبي: بدأنا الملء.. ومصر لا تستطيع هدم السد
عاش حياته مدعياً الفقر المدقع.. مصري يترك ثروة لا تصدق! عاش حياته مدعياً الفقر المدقع.. مصري يترك ثروة لا تصدق!
السعودية تحبط تهريب شحنة مخدرات ضخمة قادمة من لبنان السعودية تحبط تهريب شحنة مخدرات ضخمة قادمة من لبنان
قبل أن تذهب
طالبان تواصل بسط سيطرتها على مناطق جديدة في أفغانستان
طالبان تواصل بسط سيطرتها على مناطق جديدة في أفغانستان
اكتشف المزيد