كيف علق راغب علامة على البطاقة التموينية للأسر اللبنانية؟

المجلس النيابي أقر بطاقة "الشحادة"التموينية ! وهي بالحقيقة ليست الا بطاقة انتخابية لزعماء الطوائف وجماعاتهم الفاسدين!المعادلة الآن هي كالاتي :

أنتخبني لكي تأكل ، وإذا لم تنتخبني سوف تجوع انت وأطفالك !!!

أيها الفاسدون ،لا أحد في الدنيا يثق بكم !!

! ارحلوا إرحلوا إرحلوا👋👋 — RaghebAlama (@raghebalama) June 30, 2021

علّق الفنان راغب علامة على إقرار المجلس النيابي اللبناني البطاقة التمويلية، وكتب عبر حسابه على "تويتر": "المجلس النيابي أقر بطاقة "الشحادة"التموينية ! وهي بالحقيقة ليست إلا بطاقة انتخابية لزعماء الطوائف وجماعاتهم الفاسدين! المعادلة الآن هي كالاتي: انتخبني لكي تأكل، وإذا لم تنتخبني سوف تجوع أنت وأطفالك!!! أيها الفاسدون، لا أحد في الدنيا يثق بكم!!! ارحلوا ارحلوا ارحلوا".

وكان مجلس النواب اللبناني أقر أمس الأربعاء قانون البطاقة التمويلية لمساعدة عشرات آلاف الأسر بمبلغ شهري يقارب المئة دولار، وترك على عاتق الحكومة تمويلها بـ566 مليون دولار من قروض البنك الدولي المخصصة لمشاريع غير منجزة، فيما تعهدت الحكومة بتنفيذ برنامج ترشيد الدعم.

مادة اعلانية

والبطاقة التمويلية هي عبارة عن مدفوعات نقدية للأسر الفقيرة، أقرتها السلطات بما يتيح لها خفض برنامج دعم السلع الأساسية الذي يكلف الدولة ستة مليارات دولار سنوياً في وقت تراجع احتياطي المصرف المركزي من العملة الصعبة التي يوفرها لاستيراد السلع الأساسية مثل السلع الغذائية والطحين والمحروقات.

وأقر البرلمان البطاقة التمويلية في جلسة تشريعية عقدها في قصر الأونيسكو أمس. وكان لافتاً غياب التكييف في الجلسة، ما دفع بعض النواب إلى خلع ستراتهم بسبب الحر داخل القاعة، واختيار بعضهم مقاعد قرب الباب الخارجي للقاعة تتيح دخول الهواء.

ومثّل تمويل البطاقة التمويلية أبرز تحديات الحكومة، وسط رفض واسع في صفوف الكتل النيابية من أن يتم تمويلها من الاحتياطي الإلزامي للمصارف في مصرف لبنان، بوصفها أموال المودعين، وهو ما دفع السلطة للبحث عن خيار التمويل الخارجي، واستقر على تمويلها من قروض البنك الدولي المخصصة لمشاريع لم تُنجز أو أوقفت في لبنان.