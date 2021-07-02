شاهد مولعا بكلبه يرمي نفسه بمهلكة ليحميه من عضة كلب

روسي مولع بكلبه المسن أكثر مما ينبغي، رمى نفسه بمهلكة من خطر النهش والعضعضة، ليحميه من كلبين هاجماه حين كان يقوم الثلاثاء بنزهة قرب حديقة بحي يقيم فيه بمدينة سانت بطرسبورغ، وهما من فصيلة Staffordshire Terriers الأميركية الشرسة، فغطاه بجسمه تماما، وفقا لما تلخص "العربية.نت" ترجمة لخبر نشره الخميس موقع Москва 24 المحلي، معززا بفيديو بثه بقناته "اليوتيوبية" أيضا، وفيه نرى الرجل يحمي كلبه كما المستميت.

ذكر الموقع، أن صاحب الكلبين المهاجمين لم يضع على أي منهما كمامة تمنعه من العض، ولا ربطه بحبل مقود ليجره به فيما لو هاجم أحد المارة، لذلك انتهز الكلبان الفرصة وهاجما الكلب المسن والهجين فجأة، فاستشعر صاحبه الخطر عليه، وفضل أن يعرض نفسه لخطر النهش مكانه، لذلك أسرع وغطاه بجسمه. مع ذلك تعرض الكلب لعض ونهش أصاباه برضوض وجروح خطرة بجلده وساقه، وبسببها نقلوه الى طبيب بيطري، عالجه وعالج صاحبه من عضتين.

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سريعا وصل صدى ما حدث إلى شرطة الحي، فتوصلت إلى صاحب الكلبين المعتديين، واستدعته لتحقيق سريع استند إلى ما صورته كاميرا للمراقبة العامة بالشارع، كما إلى شهود عيان، واتضح منه أن لهما سوابق كلبية، أكدها وجود 3 شكاوى من سلوكهما في المنطقة ذاتها، إحداها من والدي طفل عضه أحدهما بساقه، وعلى إثرها دفع صاحبهما غرامة كبيرة. أما بعد الحادث الأخير، فسيتم عرضه على القضاء، وقد يتم منعه من اقتناء أو الخروج من البيت بصحبة كلب.