19 مفقوداً.. انهيار طيني ضخم يجرف منازل غرب طوكيو

أظهرت لقطات تلفزيونية انهيارا طينيًا أسود قويًا على سفح الجبل، ما أدى إلى هدم المنازل وسحقها في طريقها، بينما شاهد الجيران قوة الكارثة في رعب، وبعضهم يسجل على هواتفهم.

Massive rain and landslides in and around the Tokyo metropolitan area, especially in this #Atami area, #Shizuoka, #Japan just some couple or three hours ago..



19 still missing. I hope they're safe in any kind of possible ways.pic.twitter.com/jDvIGx3az9 — 頼渡 芽朗 (@FMBanana917) July 3, 2021

قال مسؤولون إن انهيارا طينيا قويا يحمل طوفانا من المياه السوداء والحطام اجتاح صفوفا من المنازل في بلدة غربي طوكيو، بعد هطول أمطار غزيرة السبت، ما أسفر عن فقدان 19 شخصا على الأقل.

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وأفاد مسؤولو إدارة الكوارث في محافظة شيزوكا وسط اليابان بأن الانهيار الطيني وقع صباح السبت في أتامي، وهي بلدة تشتهر بالينابيع الساخنة.

وذكر المسؤول في إدارة الكوارث بالمحافظة، تاكاميشي سوغياما، أن عمال الإنقاذ يبحثون عن 19 شخصًا على الأقل، مشيرا إلى أن الانهيار الطيني وقع في منطقة تسمى إيزوسان.

وقال سوغياما إن من المعتقد أن بعض الأشخاص في المنطقة أخلوا المنطقة لكن لم يتم التعرف على مزيد من التفاصيل على الفور.

وهطلت أمطار غزيرة على اليابان منذ وقت سابق من هذا الأسبوع، ما تسبب في ارتفاع منسوب الأنهار في منطقة طوكيو، وزيادة مخاطر الانهيارات الأرضية.