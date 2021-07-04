تطعيم حتى الحيوانات.. قطط ودببة وقوارض تتلقى لقاح كورونا

في حين تستمر حملات التطعيم حول العالم ضد فيروس كورونا المستجد، التي أنهكت البشرية قبل أكثر من عام، شرعت حديقة حيوان في منطقة خليج سان فرانسيسكو الأميركية بتطعيم القطط الكبيرة والدببة والقوارض ضد كوفيد 19، كجزء من الجهود الوطنية لحماية الأنواع الحيوانية باستخدام لقاح تجريبي.

وذكرت صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل، السبت، أن النمرين جينجر ومولي هما أول حيوانين في حديقة حيوان أوكلاند يحصلان على اللقاح هذا الأسبوع. وتم التبرع بالجرعات وتطويرها من قبل شركة الأدوية البيطرية زويتيس بولاية نيوجيرزي.

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كما قالت أليكس هيرمان، نائب رئيس الخدمات البيطرية في حديقة الحيوان، إن أياً من الحيوانات لم يصب بالفيروس، لكنهم أرادوا أن يكونوا سباقين. وكانت النمور والدببة السوداء والبنية وأسود الجبال والقوارض أول من حصل على الجرعة الأولى من جرعتين مقررتين. التالي هو الرئيسيات والخنازير.

وقالت في بيان صحفي إن حديقة الحيوان استخدمت حواجز للتباعد الاجتماعي وأن الموظفين ارتدوا معدات واقية لحماية الأنواع المعرضة للإصابة، مضيفة : "نحن سعداء ومرتاحون لأننا الآن قادرون على حماية حيواناتنا بشكل أفضل باستخدام هذا اللقاح".

وتتبرع زويتيس بأكثر من 11 ألف جرعة لقاح للحيوانات التي تعيش في ما يقرب من 70 حديقة حيوان، بالإضافة إلى أكثر من اثني عشر محمية وملجأ ومعاهد أكاديمية ومنظمات حكومية تقع في 27 ولاية، وفقًا للبيان الصحفي.

كما بدأت حديقة حيوان سان دييغو تلقيح القردة في يناير/ كانون ثان بعد تفشي كوفيد-19 بين مجموعة من الغوريلا في حديقة السفاري الخاصة بها. وتشترك القردة العليا في 98٪ من حمضها النووي مع البشر وهي معرضة للخطر بشكل خاص، مثل القطط.

وشملت حالات الإصابة المؤكدة لفيروس كورونا حيوانات الغوريلا والنمور والأسود في حدائق حيوان والقطط والكلاب المنزلية