.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بعد عملية جراحية.. تفاصيل الحالة الصحية لبابا الفاتيكان

البابا فرانسيس فرنسيس pope francis

بعد عملية جراحية.. تفاصيل الحالة الصحية لبابا الفاتيكان

الفاتيكان: حالة البابا مستقرة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن الفاتيكان مساء الأحد أن حالة البابا فرنسيس مستقرة بعد خضوعه لجراعة في الأمعاء تمت بتخدير كلي.

كان المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني قد أعلن في وقت سابق من يوم الأحد، أن البابا يخضع لعملية جراحية بسبب "التهاب الرتج بالقولون".

من جهته، قال المكتب الصحفي للفاتيكان في بيان: "ذهب البابا فرنسيس بعد ظهر اليوم إلى مستشفى غيميلي في روما، لإجراء تدخل جراحي لعلاج التهاب الرتج. سيتم إجراء الجراحة بواسطة البروفيسور سيرغيو ألفيري. وسيتم إصدار بيان طبي بعد الجراحة".

والتهاب الرتج هو التهاب يسبب ظهور أكياس صغيرة في جدران القولون. وتسمى الأكياس أو الانتفاخات المجوفة بالرتوج. وعادة ما يكون بدون أعراض، ولكن يمكن أن يسبب عدم الراحة، وأحيانًا النزيف في بعض الحالات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فتاة الحسكة تشعل غضبا.. قتلها 11 من عائلتها وفيديو يوثق فتاة الحسكة تشعل غضبا.. قتلها 11 من عائلتها وفيديو يوثق
تفاصيل تفحم 4 مصريين بغابات قبرص.. هكذا وقع الحادث تفاصيل تفحم 4 مصريين بغابات قبرص.. هكذا وقع الحادث
الأكثر قراءة
توطين 6 قطاعات جديدة في السعودية لتوفير 40 ألف وظيفة توطين 6 قطاعات جديدة في السعودية لتوفير 40 ألف وظيفة
نصف وفيات دلتا في بريطانيا مطعمون.. والعلماء: لا تقلقوا نصف وفيات دلتا في بريطانيا مطعمون.. والعلماء: لا تقلقوا
صمغ البامية صمغ البامية "المقرف".. كنز حقيقي يختبئ خلفه
قصته هزت دمشق.. أب ترك طفلتيه جائعتين وهذا ما حل بهما قصته هزت دمشق.. أب ترك طفلتيه جائعتين وهذا ما حل بهما
فتاة الحسكة تشعل غضبا.. قتلها 11 من عائلتها وفيديو يوثق فتاة الحسكة تشعل غضبا.. قتلها 11 من عائلتها وفيديو يوثق
تيغراي تتحدى فائزاً بنوبل.. مشاهد لا تصدق لجيش من الأسرى تيغراي تتحدى فائزاً بنوبل.. مشاهد لا تصدق لجيش من الأسرى
قبل أن تذهب
الدبيبة يعلن فتح باب الترشح للانتخابات الليبية المقبلة
الدبيبة يعلن فتح باب الترشح للانتخابات الليبية المقبلة
اكتشف المزيد