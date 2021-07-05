بعد عملية جراحية.. تفاصيل الحالة الصحية لبابا الفاتيكان

أعلن الفاتيكان مساء الأحد أن حالة البابا فرنسيس مستقرة بعد خضوعه لجراعة في الأمعاء تمت بتخدير كلي.

كان المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني قد أعلن في وقت سابق من يوم الأحد، أن البابا يخضع لعملية جراحية بسبب "التهاب الرتج بالقولون".

مادة اعلانية

من جهته، قال المكتب الصحفي للفاتيكان في بيان: "ذهب البابا فرنسيس بعد ظهر اليوم إلى مستشفى غيميلي في روما، لإجراء تدخل جراحي لعلاج التهاب الرتج. سيتم إجراء الجراحة بواسطة البروفيسور سيرغيو ألفيري. وسيتم إصدار بيان طبي بعد الجراحة".

والتهاب الرتج هو التهاب يسبب ظهور أكياس صغيرة في جدران القولون. وتسمى الأكياس أو الانتفاخات المجوفة بالرتوج. وعادة ما يكون بدون أعراض، ولكن يمكن أن يسبب عدم الراحة، وأحيانًا النزيف في بعض الحالات.