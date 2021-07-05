كيت ميدلتون تدخل الحجر الصحي بعد مخالطة مصاب بكورونا

دخلت كيت ميدلتون، دوقة كمبردج وزوجة الأمير البريطاني وليام في عزل ذاتي وألغت ارتباطاتها بعد أن ثبتت إصابة شخص خالطته بفيروس كورونا المستجد.

وقال متحدث باسم قصر كينزنغتون "خالطت دوقة كمبردج في الأسبوع الماضي شخصا اتضح بعد ذلك بالفحص إصابته بكوفيد-19".

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كما أضاف "صاحبة السمو الملكي لا تشعر بأي أعراض لكنها تتبع كل الإرشادات الحكومية ذات الصلة ودخلت في عزل ذاتي في المنزل".

تخفيف القيود

وفي سياق آخر، كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أنه سيعلن اليوم الاثنين خطط رفع آخر القيود الصحية في بريطانيا اعتبارا من 19 يوليو، وسيدعو مواطنيه إلى أن "يتعلموا التعايش" بحذر مع كورونا.

كما قال "سنقدم الطريقة التي سنستعيد بها الحريات"، مشددا على أن الجائحة "لم تنته"، وأنه سيتعين على السكان "تعلم التعايش مع الفيروس".

انتشار متحور دلتا

وكان مقررا رفع تلك القيود في 21 يونيو، غير أن هذا الموعد أرجئ شهرا بسبب انتشار متحورة دلتا الشديدة العدوى والتي باتت تمثل حاليا غالبية حالات الإصابة الجديدة في المملكة المتحدة.

ومن المتوقع أن يعقد رئيس الحكومة المحافظ مؤتمرا صحافيا بعد ظهر الاثنين على أن يلقي وزير الصحة ساجد جاويد كلمة أمام النواب.

وخرجت المملكة المتحدة تدريجيا من إغلاق ثالث لكنها أبقت على بعض القيود. وأتاح برنامج التطعيم الذي أطلق في ديسمبر 2020 تقديم جرعتي لقاح لنحو 64% من السكان البالغين.