اكتشاف أقدم قطعة أثرية للإنسان البدائي استعملها في الفن التشكيلي

يبدو أن اهتمام الإنسان بالفنون يعود إلى عصور أقدم مما كنا نتصو، حيث عثر خبراء علم الإنسان في ألمانيا على أقدم قطعة أثرية تدل على معرفة إنسان النياندرتال البدائي الفن التشكيلي داخل كهف آينهورن وسط ألمانيا.

وقالت مجلة Nature Ecology & Evolution عبر تقرير علمي نشرته أول أمس الاثنين وتناقلته وسائل إعلام إن القطعة الأثرية المكتشفة تمثل مجسما من عظام الأيل، عليه نقش هندسي معقد.

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وأوردت المجلة عن العلماء أن عمر القطعة يبلغ نحو 51 ألف سنة، ما يعتبر أقدم نموذج للفن التشكيلي لإنسان النياندرتال، ودليلا على وجود التفكير المجرد لدى هذا الإنسان البدائي، وقدرته على صناعة قطع فنية لها معنى رمزي، وذلك قبل فترة طويلة من وصول بشر الكرومانيون إلى أوروبا الوسطى.

يشار إلى أن المؤرخين وعلماء الإنسان كانوا يعتقدون إلى وقت قريب أن الثقافة والفن التشكيلي والأديان والتفكير المجرد بشكل عام ظهرت قبل فترة قصيرة نسبيا لدى الإنسان العاقل (Homo Sapiens)، غير أنه في السنوات الأخيرة تم العثور على آثار الفنون التي تعود إلى فترة زمنية أقدم من ذلك، حيث تبين أن الفن كان موجودا لدى الأنواع الأقدم من البشر، وخاصة لدى إنسان النياندرتال.