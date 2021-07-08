.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أزمة الليزر.. لجنة أوروبية تنتصر لحارس الدنمارك ضد إنجلترا

حارس الدنمارك كاسبر شمايكل

أزمة الليزر.. لجنة أوروبية تنتصر لحارس الدنمارك ضد إنجلترا

اليويفا بدأ إجراءات انضباطية ضد إنجلترا اليوم الخميس بسبب تسليط أشعة الليزر على كاسبر شمايكل

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بلبلة وضجة كبيرة أثارتهما أشعة الليزر التي طاردت حارس الدنمارك كاسبر شمايكل خلال اللحظة الحاسمة لمباراة بلاده ضد إنجلترا بالدور قبل النهائي لبطولة أوروبا 2020.

ويبدو أن تلك الأزمةلن تمر مرور الكرام، فقد بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) إجراءات انضباطية ضد إنجلترا، اليوم الخميس، بسبب تسليط أشعة الليزر على شمايكل.

فضيحة ثانية لزوجة سفير بلجيكا.. ضربت عامل نظافة في سيول الأخيرة فضيحة ثانية لزوجة سفير بلجيكا.. ضربت عامل نظافة في سيول

كما قال إنه سيحقق أيضا في إشعال جماهير إنجلترا للألعاب النارية والإزعاج خلال عزف النشيد الوطني. وأوضح في بيان أن لجنة المراقبة والقيم والانضباط بالاتحاد "ستتعامل مع القضية في الوقت المناسب"، وفق ما نقلت رويترز.

الانتصار لأصحاب الضيافة

وكانت لقطات تلفزيونية أظهرت أن شمايكل كان مستهدفاً من مشجع يحمل قلم ليزر أخضر عند استعداد هاري كين قائد إنجلترا لتسديد ركلة جزاء في الوقت الإضافي ليمنح الانتصار لأصحاب الضيافة 2-1 في استاد ويمبلي أمس الأربعاء.

ففي البداية تصدى الحارس للركلة، لكن كين تابع الكرة في الشباك ليتأهل فريق المدرب جاريث ساوثجيت للنهائي.

صيحات استهجان

يذكر أن مشجعين أطلقوا صيحات استهجان خلال نشيد الدنمارك قبل انطلاق اللقاء وسمعت الصيحات أيضاً عند عزف نشيد ألمانيا خلال مواجهة في ويمبلي الأسبوع الماضي حين تفوقت إنجلترا على فريق المدرب يواخيم لوف في دور 16.

وتأمل إنجلترا في التتويج بأول لقب كبير منذ فوزها بكأس العالم 1966 عندما تواجه إيطاليا في النهائي في ويمبلي يوم الأحد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
وداعاً لبرامج الحمية.. علماء يكتشفون جينات وداعاً لبرامج الحمية.. علماء يكتشفون جينات "النحافة"!
600 شخص في قاعة مغلقة.. مؤتمر للشغل التونسي يثير جدلاً 600 شخص في قاعة مغلقة.. مؤتمر للشغل التونسي يثير جدلاً
الأكثر قراءة
إسرائيل تكشف ضعف فعالية لقاح فايزر ضد متغيّر دلتا.. والشركة تعترض إسرائيل تكشف ضعف فعالية لقاح فايزر ضد متغيّر دلتا.. والشركة تعترض
حارس مايكل جاكسون.. هذه حقيقة حارس مايكل جاكسون.. هذه حقيقة "الغرفة السرية للأطفال"
الوسط الملكي البريطاني وراء طلاق زوجة بسبب أصلها الكردي الوسط الملكي البريطاني وراء طلاق زوجة بسبب أصلها الكردي
السيطرة على حريق إثر انفجار على متن سفينة في دبي.. ولا إصابات السيطرة على حريق إثر انفجار على متن سفينة في دبي.. ولا إصابات
"فتاة تيك توك الجديدة" تثير غضباً.. مصر تتحرك بعد بلاغ
لن تصدق السبب..مصري يلقي ابن صديقه حيا بترعة ويتركه يموت لن تصدق السبب..مصري يلقي ابن صديقه حيا بترعة ويتركه يموت
قبل أن تذهب
من وراء هجمات قاعدة عين الأسد بالعراق؟
من وراء هجمات قاعدة عين الأسد بالعراق؟
اكتشف المزيد