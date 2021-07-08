أزمة الليزر.. لجنة أوروبية تنتصر لحارس الدنمارك ضد إنجلترا

بلبلة وضجة كبيرة أثارتهما أشعة الليزر التي طاردت حارس الدنمارك كاسبر شمايكل خلال اللحظة الحاسمة لمباراة بلاده ضد إنجلترا بالدور قبل النهائي لبطولة أوروبا 2020.

ويبدو أن تلك الأزمةلن تمر مرور الكرام، فقد بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) إجراءات انضباطية ضد إنجلترا، اليوم الخميس، بسبب تسليط أشعة الليزر على شمايكل.

مادة اعلانية

كما قال إنه سيحقق أيضا في إشعال جماهير إنجلترا للألعاب النارية والإزعاج خلال عزف النشيد الوطني. وأوضح في بيان أن لجنة المراقبة والقيم والانضباط بالاتحاد "ستتعامل مع القضية في الوقت المناسب"، وفق ما نقلت رويترز.

الانتصار لأصحاب الضيافة

وكانت لقطات تلفزيونية أظهرت أن شمايكل كان مستهدفاً من مشجع يحمل قلم ليزر أخضر عند استعداد هاري كين قائد إنجلترا لتسديد ركلة جزاء في الوقت الإضافي ليمنح الانتصار لأصحاب الضيافة 2-1 في استاد ويمبلي أمس الأربعاء.

ففي البداية تصدى الحارس للركلة، لكن كين تابع الكرة في الشباك ليتأهل فريق المدرب جاريث ساوثجيت للنهائي.

صيحات استهجان

يذكر أن مشجعين أطلقوا صيحات استهجان خلال نشيد الدنمارك قبل انطلاق اللقاء وسمعت الصيحات أيضاً عند عزف نشيد ألمانيا خلال مواجهة في ويمبلي الأسبوع الماضي حين تفوقت إنجلترا على فريق المدرب يواخيم لوف في دور 16.

وتأمل إنجلترا في التتويج بأول لقب كبير منذ فوزها بكأس العالم 1966 عندما تواجه إيطاليا في النهائي في ويمبلي يوم الأحد.