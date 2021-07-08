شاهد "البقرة القزمة".. والآلاف يتوافدون لأجل "سيلفي"

أثار تداول صور وأخبار أغرب بقرة على وجه الأرض وأصغرها بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم "البقرة القزمة"، حفيظة الكثيرين في بنغلاديش ما دفعهم للتوافد بالآلاف لرؤيتها.

واجتاز حوالي 15 ألف مواطن آلاف الأميال لالتقاط صور تذكارية وأخرى "سليفي" مع البقرة "راني" التي يدعي مالكوها بأنها الأصغر في العالم، بحسب ما نقلته صحيفة "أندبندنت".

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كما اخترقوا التدابير الاحترازية المفروضة للحد من انتشار وباء فيروس كورونا في البلاد، من أجل مشاهدتها، بعد أن تصدرت صورها عناوين الأخبار.

واحتلت البقرة القزمة، البالغة من العمر 23 شهرا، وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام منذ ولادتها في مزرعة قرب داكا.

كما يبلغ وزنها حوالي 26 كغ بطول 66 سم فقط، ويدعي مالكوها بأنها أقصر بحوالي 10 سم من أصغر بقرة مسجلة في موسوعة "غينيس" العالمية للأرقام القياسية، الأمر الذي ستقرره الأخيرة خلال الأشهر الثلاثة القادمة.