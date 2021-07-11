علميا..هكذا يجب أن تؤكل الشوكولاتة!

يتوافر العديد من أنواع من البسكويت المقرمش المغطى بالشوكولاتة اللذيذة، التي يعود بدء إنتاج بعضها إلى العقد الثاني من القرن الماضي. والجديد هو أن دراسة علمية تطرقت إلى بحث أفضل الطرق لتناول البسكويت المغطى بالشوكولاتة لتحقيق مزيد من المتعة.

وبحسب ما نشرته "ديلي ميل" البريطانية، سعى عالم متخصص في الأغذية بجامعة بريطانية مرموقة، بكل الجدية ومدعمًا بالأسانيد العلمية، إلى تحديد كيفية الإمساك بقطعة من البسكويت المغطى بالشوكولاتة والطريقة الأفضل لتناولها وحجم "القضمة" وسرعة المضغ.

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يعتقد الباحث وهو من جامعة أكسفورد أنه تمكن من حسم الجدل، زاعمًا أن الطريقة المثالية هي أن يتم التقاط قطعة البسكويت المغطاة بالشوكولاتة بحيث يكون اتجاه طبقة الشوكولاتة لأعلى قبل أن تصل إلى الفم ولكن ينبغي قلبها لأسفل قبل أن تصل إلى الشفتين.

يقول عالم الأغذية بجامعة أكسفورد بروفيسور تشارلز سبنس إن هذه الطريقة تسمح للمخ بتسجيل بيانات عن طبقة الشوكولاتة، بينما يؤدي قلب قطعة البسكويت قبل تناولها بحيث يكون اتجاه الشوكولاتة لأسفل يؤدي إلى زيادة "التجربة الحسية الجسدية الفموية'' إثر ذوبان الشوكولاتة على اللسان.

وفي الدراسة، قام بروفيسور سبنس بتحليل طرق مختلفة لتناول البسكويت المغطى بطبقة من الشوكولاتة، سواء كانت طبقة الشوكولاتة في الجانب العلوي أو السفلي.

درجة حرارة والمضغ ببطء

تشير نتائج الدراسة إلى أن أفضل طريقة للاستمتاع بالبسكويت المغطى بالشوكولاتة هي أن يكون في درجة حرارة الغرفة، وأن يتم تناول "قضمة كبيرة" مع ملاحظة أن المضغ ببطء يؤدي أيضًا إلى تعزيز النكهة.

مزايا لكل طريقة

وقال بروفيسور سبنس إنه في حين أن هناك مزايا في كلا الاتجاهين العلوي أو السفلي، فإن تثبيت الجانب المغطى بالشوكولاتة من قطعة البسكويت لأعلى أولاً يسهم في زيادة التجربة البصرية إلى الحد الأقصى ثم يوفر قلب قطعة البسكويت لأسفل قبل وصولها نحو الفم يوفر أفضل تجربة متعددة الحواس.

خبز محمص ومربى

تشير نتائج أبحاث سابقة إلى أن تناول البسكويت بالجانب المغطى بالشوكولاتة لأعلى يؤدي إلى تجربة أكثر لذة، وأن هذا يرجع إلى حد كبير إلى حقيقة أن البعض يرون أن الشوكولاتة تحتل المرتبة الأولى، علاوة على أنه، على سبيل المثال، لا يتم تناول الخبز المحمص المغطى بالمربى مقلوبًا لأسفل.

رأي فني متخصص

من جانبه، قال مارك شومبيرغ، رئيس قسم الشوكولاتة والطهي في إحدى الشركات العالمية المتخصصة: "لا توجد طريقة "صحيحة أو خاطئة" لأكل البسكويت المغطى بالشوكولاتة، ولكن من الناحية الفنية تكون الشوكولاتة لأسفل في قاع قطعة البسكويت عند تصنيعها.