.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

شاهد معجزة أبقت الجميع أحياء من حادث قاتل

شاهد معجزة أبقت الجميع أحياء من حادث قاتل

متابع الغاء المتابعة

لندن - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

حدث بعد ظهر الأحد الماضي في سنغافورة، ما يؤكد أن الحياة معلقة بشعرة في أي مكان وزمان، ولولا العناية الإلهية لما تمكنت من الصمود أمام أي حادث، كالذي تعرض له سائق بقي وركاب حافلته على قيد الحياة بعد أن صدمت حافلتهم حافلة أخرى، فكاد يقضي وغيره في الشارع مضرجاً تحت العجلات، أو من الصدم الشديد.

إلا أن البالغ 65 سنةـ خرج من دون أن يصيبه أي شر، تماماً كما الشعرة من العجين، بحسب ما يظهر في فيديو تعرضه "العربية.نت" أدناه، والتقطت ما فيه كاميرا للمراقبة العامة في محطة للحافلات وسط العاصمة، واسمها سنغافورة أيضاً.

كان في حافلته وبالتي صدمتها 15 راكباً، لم يصب أي منهم أيضاً بأذى. مع ذلك تم نقلهم إلى مستشفى قريب للمراقبة الطبية فقط. كما تم نقل بعض المارة الذين شعروا بصدمة نفسية من الصدام المفترض أن يكون قاتلاً جماعياً بين الحافلتين، وفقاً للوارد اليوم الثلاثاء بصحيفة The Straits Times المحلية.

قالت الصحيفة بخبرها إن رجال الإنقاذ دخلوا من الزجاج الخلفي المحطم لإحدى الحافلتين، لإنقاذ 9 ركاب كانوا فيها وإخراجهم منها سالمين. أما السائق المسبب للحادث، فاعتقلوه بتهمة "عمل متهور تسبب بإصابات خطيرة" فيما خرج بريئاً من التهمة سائق الحافلة الذي نراه ينقلب على الأرض في الفيديو، وتمر من فوقه الحافلة التي صدمته، من دون أن يلمسه أي جزء فيها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
اعتقالات تطال محل أقمشة بإيران.. والهدف: اعتقالات تطال محل أقمشة بإيران.. والهدف: "عارضات أزياء"
سرطان وقلب وكورونا وأشياء أخرى..إياك ونقص هذا الفيتامين سرطان وقلب وكورونا وأشياء أخرى..إياك ونقص هذا الفيتامين
الأكثر قراءة
حقن ثاني طفل مصري بأغلى دواء بالعالم تكلفته مليوني دولار حقن ثاني طفل مصري بأغلى دواء بالعالم تكلفته مليوني دولار
عصير أحمر.. كنز صحي يحارب الشيخوخة والسمنة ويقوي المناعة عصير أحمر.. كنز صحي يحارب الشيخوخة والسمنة ويقوي المناعة
صور لباسم عوض الله والشريف حسن لحظة الحكم عليهما بقضية صور لباسم عوض الله والشريف حسن لحظة الحكم عليهما بقضية "الفتنة"
احذر.. هذه الأطعمة قد تسبب لك نوبات وسكتات قلبية! احذر.. هذه الأطعمة قد تسبب لك نوبات وسكتات قلبية!
الصحة العالمية: مزج اللقاحات اتجاه خاطئ ولا حاجة لجرعة ثالثة الصحة العالمية: مزج اللقاحات اتجاه خاطئ ولا حاجة لجرعة ثالثة
زعيم أخطر 9 عصابات يهدد اللبنانيين والسوريين في هايتي زعيم أخطر 9 عصابات يهدد اللبنانيين والسوريين في هايتي
قبل أن تذهب
قوات إقليم تيغراي تطرد الجيش الإثيوبي من منطقة استراتيجية
قوات إقليم تيغراي تطرد الجيش الإثيوبي من منطقة استراتيجية
اكتشف المزيد