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ميغان ماركل تنتج مسلسل رسوم متحركة يشجع الفتيات على التحرر

ميغان ماركل
ميغان ماركل

ميغان ماركل تنتج مسلسل رسوم متحركة يشجع الفتيات على التحرر

استوحيت البطلة من عدد من النساء التاريخيات، وتتعلم تدريجياً اكتشاف نقاط قوتها والتحرر

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لوس أنجلوس -  فرانس برس

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تنتج ميغان ماركل لصالح "نتفليكس" مسلسل رسوم متحركة، يهدف إلى تشجيع الفتيات على التحرر، مستوحاة من الشخصيات النسائية التي طبعت التاريخ، على ما أعلنت الأربعاء المؤسسة التي تديرها مع الأمير هاري.

وقالت دوقة ساسكس التي رزقت طفلة في يونيو الفائت إن بطلة المسلسل بيرل "تسعى ككثيرات من الفتيات في سنها إلى اكتشاف نفسها وتجهد في الوقت نفسه لمواجهة تحديات الحياة اليومية".

واستوحيت البطلة من عدد من النساء التاريخيات، وتتعلم تدريجياً اكتشاف نقاط قوتها والتحرر.

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ولم تعلن المؤسسة عن موعد إطلاق المسلسل الذي يمكن أن يسمى "بيرل".

وسيكون المخرج ديفيد فورنيش زوج المغني إلتون جون هو أحد المنتجين المشاركين.

ويدير هاري وميغان اللذان تخليا عن مسؤولياتهما في العائلة المالكة البريطانية واستقرا في كاليفورنيا مؤسسة "آرتشويل" الخيرية، وهي أيضاً مؤسسة للإنتاج المرئي والمسموع وقعت عقدين مربحين مع منصتي "نتفليكس" و"سبوتيفاي".

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