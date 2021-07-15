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4 قتلى و50 مفقودا في عاصفة غرب ألمانيا

من عواصف ألمانيا

4 قتلى و50 مفقودا في عاصفة غرب ألمانيا

أمطار غزيرة وفيضانات ضربت غرب ألمانيا وجرفت 6 منازل

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العربية.نت، وكالات

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الشرطة الألمانية، الخميس، أن 4 أشخاص لقوا مصرعهم وفقد أكثر من 50 آخرين في أمطار غزيرة وفيضانات ضربت غرب ألمانيا وجرفت 6 منازل.

من عواصف ألمانيا
  • من عواصف ألمانيا
  • من عواصف ألمانيا
  • من عواصف ألمانيا
  • من عواصف ألمانيا
4 صور
من عواصف ألمانيا
من عواصف ألمانيا
من عواصف ألمانيا
من عواصف ألمانيا
من عواصف ألمانيا
من عواصف ألمانيا
من عواصف ألمانيا
من عواصف ألمانيا

وقال متحدث باسم شرطة كوبلنتس إن "العديد" من المفقودين كانوا على أسطح المنازل التي جرفتها المياه في بلدة شولد التي تقع في رينانيا شمال فيستفاليا التي تضم أكبر عدد من السكان في ألمانيا والأكثر تضررا من الأمطار التي أدت إلى ارتفاع مستويات مياه الأنهار واقتلعت أشجارا وأغرقت الطرق والمنازل بالمياه.

وحدثت الوفيات في منطقة تشتهر بزراعة العنب على نهر آر الذي يصب في نهر الراين.

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ويمكن أن ترتفع حصيلة الضحايا.

ويحاول رجال الإنقاذ إجلاء المنكوبين الذين لجأوا إلى أسطح منازلهم. لكن طرقا عدة أغلقت ما يعقد سير العمليات.

ودعت السلطات السكان إلى البقاء في منازلهم إذا أمكن و"الصعود إلى الطوابق العليا إذا لزم الأمر".

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