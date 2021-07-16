أكثر من 81 قتيلا ومئات المفقودين بفيضانات ألمانيا
شرطة مدينة كوبلنتس: أكثر من 1000 شخص مفقودون في منطقة نوينار آرفايلر
ذكرت الهيئة العامة للبث الإذاعي في ألمانيا "إيه.آر.دي"، الجمعة، أن عدد القتلى جراء الفيضانات العارمة التي تجتاح غرب ألمانيا زادت لما لا يقل عن 81.
وقالت شرطة مدينة كوبلنتس إن أكثر من 1000 شخص مفقودون في منطقة نوينار آرفايلر.
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وقال الناطق باسم وزارة الداخلية في راينلاند بالاتينات تيمو هاونغز لوكالة "فرانس برس"، الجمعة، إن "عدد القتلى ارتفع الى 50"، ما يرفع العدد الاجمالي للقتلى إلى 81 على الأقل فيما يبقى المئات في عداد المفقودين.
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