أكثر من 81 قتيلا ومئات المفقودين بفيضانات ألمانيا

ذكرت الهيئة العامة للبث الإذاعي في ألمانيا "إيه.آر.دي"، الجمعة، أن عدد القتلى جراء الفيضانات العارمة التي تجتاح غرب ألمانيا زادت لما لا يقل عن 81.









من آثار الفيضانات التي تجتاح غرب ألمانيا من آثار الفيضانات التي تجتاح غرب ألمانيا من آثار الفيضانات التي تجتاح غرب ألمانيا من آثار الفيضانات التي تجتاح غرب ألمانيا من آثار الفيضانات التي تجتاح غرب ألمانيا

وقالت شرطة مدينة كوبلنتس إن أكثر من 1000 شخص مفقودون في منطقة نوينار آرفايلر.

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وقال الناطق باسم وزارة الداخلية في راينلاند بالاتينات تيمو هاونغز لوكالة "فرانس برس"، الجمعة، إن "عدد القتلى ارتفع الى 50"، ما يرفع العدد الاجمالي للقتلى إلى 81 على الأقل فيما يبقى المئات في عداد المفقودين.