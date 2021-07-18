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صور صادمة.. عدد قتلى فيضانات أوروبا يتجاوز 180

من فيضانات ألمانيا (أ ب)
من فيضانات ألمانيا (أ ب)

صور صادمة.. عدد قتلى فيضانات أوروبا يتجاوز 180

أمطار غزيرة هطلت الأسبوع الماضي وصل منسوبها إلى ما بين 100 و150 مليمتراً

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دبي - العربية.نت

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مع استمرار عمليات الإنقاذ والبحث عن ناجين، ارتفع عدد قتلى الفيضانات في الجهة الغربية من القارة الأوروبية إلى أكثر من 180 اليوم الأحد.

وقدرت الشرطة عدد القتلى في منطقة أرفيلر التي تضررت بشدة بولاية راينلاند بالاتينات غرب ألمانيا بنحو 110 قتلى، وفق ما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".

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كذلك، أوضحت أنها تخشى استمرار العدد في الارتفاع، فيما تأكد في ولاية نوردراين فيستفال، المجاورة، الأكثر سكاناً في ألمانيا، مقتل 45 شخصاً، من بينهم أربعة من رجال الإطفاء. بينما سجلت بلجيكا سقوط 27 قتيلاً.

من فيضانات ألمانيا (أ ب)
من فيضانات ألمانيا (أ ب)

ميركل تطمئن

إلى ذلك، من المقرر أن تزور المستشارة أنجيلا ميركل قرية شولد بالقرب من أرفيلر التي دمرتها الفيضانات في وقت لاحق اليوم.

وتأتي زيارتها بعد أن توجه رئيس ألمانيا إلى المنطقة أمس السبت، وأوضح أنها ستحتاج إلى دعم طويل الأمد.

وكانت الفيضانات اجتاحت مساء السبت منطقة الحدود الألمانية التشيكية، كما ضربت خلال الأسبوع الماضي، مناطق عدة من ألمانيا ومنها الزاوية الجنوبية الشرقية للبلاد وفوق الحدود في النمسا.

إجلاء العشرات

وتم إجلاء حوالي 65 شخصاً في منطقة بيرشتسغادن بألمانيا بعد فيضان نهر آشي. قتل شخص واحد على الأقل.

كما، اجتاح سيل بلدة هالين النمساوية المجاورة في وقت متأخر من مساء السبت، لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.

من فيضانات ألمانيا (أ ب)
من فيضانات ألمانيا (أ ب)

من جانبه، قال المستشار سيباستيان كورتس على تويتر إن الأمطار الغزيرة والعواصف تسببت في أضرار جسيمة في عدة أجزاء من النمسا.

طقس استثنائي

وهطلت أمطار غزيرة، بين 14 و15 يوليو، وصل منسوبها إلى ما بين 100 و150 مليمتراً أو ما يعادل شهرين من الأمطار، بحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

من فيضانات ألمانيا (رويترز)
من فيضانات ألمانيا (رويترز)

ورغم أن المنطقة معتادة على هطول أمطار غزيرة، كانت هذه المتساقطات استثنائية من حيث كمية المياه التي تدفقت وشدتها، كما علق كاي شروتر عالم الموارد المائية في جامعة بوتسدام.

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