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لبنان.. العثور على شابة سورية مشنوقة في منزلها

تعبيرية (آيستوك)
تعبيرية (آيستوك)

لبنان.. العثور على شابة سورية مشنوقة في منزلها

السلطات اللبنانية بدأت التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث

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دبي - العربية.نت

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عثر على شابة سورية تبلغ 25 عاماً من العمر مشنوقة في منزلها بمدينة جونية، شمال العاصمة اللبنانية بيروت.

ووجدت جثة الشابة مساء أمس السبت، مشنوقة بواسطة حجاب داخل منزلها الكائن مقابل مبنى المجلس البلدي في جونية، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

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كما أضافت أن زوجها نقلها إلى مستشفى سيدة لبنان الجامعي وحضر على الفور عناصر من مكتب الحوادث في جونية التابع لقوى الأمن الداخلي.

وأكدت الوكالة أن التحقيقات بدأت لمعرفة الملابسات وتمت معاينة الجثة من قبل الطبيب الشرعي.

والشابة من مواليد عام 1966، فيما لم تنشر أي معلومات إضافية بشأن هويتها أو تفاصيل أخرى تتعلق بحياتها اليومية.

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