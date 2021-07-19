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صور.. نقل دبّيْن من لبنان إلى الولايات المتحدة لحياة أفضل

عملية نقل الدبين (رويترز)
عملية نقل الدبين (رويترز)

صور.. نقل دبّيْن من لبنان إلى الولايات المتحدة لحياة أفضل

الدبان لم يكونا يعانيان فقط من سوء التغذية ولكن أيضاً من الإجهاد الشديد

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دبي - العربية.نت

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نُقل دبّان بنيان سوريان إلى الولايات المتحدة، بعدما أُنقذا من حديقة حيوانات في لبنان، حيث كانا يعيشان في مساحة ضيقة ولا تتوافر لهما كمية كافية من الطعام.

وأوضحت المنظمة غير الحكومية في بيان أمس الأحد، أنها تمكنت من جعل صاحب الدبين يفرج عنهما بعدما أقنعته "بأنهما يستحقان أفضل من القفصين الإسمنتيين الصغيرين اللذين كانا محتجزين فيهما لأكثر من عشر سنوات"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

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وكان الدبان هومير وأوليسيس اللذان يبلغان 18 عاماً ويزن كل منهما 130 كيلوغراماً يعيشان في حديقة حيوانات بالقرب من مدينة صور في جنوب لبنان، بحسب جمعية "أنيملز ليبانون".

كذلك، أضافت المنظمة أنهما كانا "محصورين في قفصين صغيرين، ولم يكن الماء متوافراً لهما، ولا كانا يُزوَدان بالغذاء بانتظام، في حين لم يكن مأواهما ملائما عندما تكون الأحوال الجوية سيئة".

سوء تغذية وإجهاد

وتابع البيان أن "الدبين لم يكونا يعانيان فقط سوء التغذية ولكن أيضاً من الإجهاد الشديد فضلاً عن اضطرابات سلوكية حادة".

من جانبه، قال مدير الجمعية جيسون ماير، إن الدبين اللذين كانا في حديقة الحيوانات مستوردان على الأرجح من أوروبا الشرقية.

وأفاد ماير أن نحو 30 من الأسود والنمور، بالإضافة إلى عشرات الدببة الأخرى، في لبنان تعيش في حدائق حيوانات خاصة أو في منازل خاصة كحيوانات أليفة.

وتنتمي الدببة البنية السورية إلى نوع فرعي صغير نسبياً من الدببة البنية المعرضة للانقراض. وهذا النوع من الدببة لم يعد موجوداً في البرية في سوريا أو لبنان، حسب منظمة "بير كونسرفيشن" البريطانية غير الحكومية.

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