جيف بيزوس يؤكد أن الفضاء سيغيّره اليوم بطريقة يجهلها

جيف بيزوس، مؤسس "أمازون" للبيع بالتجزأة عبر الانترنت، كان طفلا عمره 5 أعوام، حين شاهد على التلفزيون أول انسان تطأ قدماه سطح القمر، وكان ما رآه في 21 يوليو 1969 عبر بث مباشر مصدر الهام كبير له، الى درجة أنه ظل يحلم بأن يصبح يوما رائد فضاء، كمواطنه الأميركي Neil Armstrong الذي تمر غدا 52 سنة على هبوطه وزميله الرائد Buzz Aldrin على سطح الجرم الأقرب في الفضاء الى الأرض، وتجولهما على سطحه.

اليوم الثلاثاء بالذات، يحول بيزوس حلمه الى حقيقة، فيما لو تمت الأمور على ما يرام، في رحلة صاروخية شبه مدارية، ترسله بسرعة 39 الف كيلومتر بالساعة الى ارتفاع 104 كيلومترات فوق الأرض، في أول رحلة مأهولة لصاروخ سماه New Shepard وظل يبني فيه طوال 21 سنة، بحسب ما طالعته "العربية.نت" بسيرة الصاروخ، وما ذكره Jeff Bezos في مقابلة أجرتها معهCNN الأميركية أمس، وخلالها زارت مراسلة المحطة راشيل كرين، المنشأة حيث كان بيزوس يتدرب وطاقمه على رحلة الحلم الفضائية.

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قال في المقابلة: إن "كل من ارتادوا الفضاء، عادوا وذكروا أنه غيّرهم بطريقة ما. لقد رأوا الطرف الرفيع من الغلاف الجوي للأرض وأدركوا مدى هشاشتها.. أنا أيضا، لا أعرف كيف سيغيرني الفضاء، لكني أعلم أن ذلك سيحدث" وفق تعبير الرجل الذي تنحى قبل أسبوع عن منصبه كرئيس Amazon التنفيذي، للتركيز على شركتهBlue Origin للفضاء، وعلى الرحلة التي يعتقد أنها أمنة "وكل شيء سيجري خلالها على ما يرام" لأنها قصيرة جدا، تستغرق 11 دقيقة فقط من الإطلاق إلى الهبوط.

أكبر وأصغر الرواد سنا

الا أن الرحلة تاريخية، لأنها ستمثل برأيه قفزة عملاقة واحدة للسفر إلى الفضاء التجاري ، مما يساعد على فتح الروافد السفلية للفضاء أمام المغامرين، وفيها سيرافق بيزوس شقيقه مارك، اضافة الى من ستصبح الأكبر سنا بين كل من ارتاد الفضاء حتى الآن، وهي الأميركية Wally Funk البالغة 82 سنة.

كما سيشارك بالرحلة من سيصبح الأصغر سنا بين الراواد، وهو طالب هولندي، اسمهOliver Daemen وعمره 18 عاما.

فانك، هي واحدة من 13 امرأة خضعن لتدريب واختبار في ستينات القرن الماضي، لكن الفرصة لم تتح لها ارتياد الفضاء بسبب جنسها كامرأة. أما دايمن الهولندي، ففاز بمقعده في الرحلة كهدية من بيزوس الذي كرر في المقابلة أن الفضاء سيغيّره، ولكن بطريقة يجهلها، الى أن يعود.