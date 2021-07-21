اليونيسكو تسحب مرفأ ليفربول من قائمة التراث العالمي

أعلنت منظمة "اليونيسكو"، الأربعاء، سحب مرفأ ليفربول من قائمة التراث العالمي، متحدثة عن مخاوف بشأن مشاريع تطوير مفرطة تفقد الموقع أصالته.

وخلال اجتماع لجنة التراث العالمي في المنظمة برئاسة الصين، صوّت 13 مندوبا لصالح اقتراح سحب المرفأ الواقع في شمال غرب إنجلترا من القائمة، في مقابل رفض 5 أعضاء، ما ينوف عن أكثرية الثلثين المطلوبة لسحب موقع ما من قائمة التراث العالمي.

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وبحسب ما دونته اليونسكو بموقعها، فإن مرفأ ليفربول التجاري كان يشهد على تطور أحد مراكز التجارة العالمية الكبيرة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.

وقد أدّت المدينة دوراً هاماً في ازدهار الإمبراطورية البريطانية وأصبحت نقطة المرور الرئيسة لحركات الهجرة إلى القارة الأميركية، ولا سيما هجرة العبيد والنازحين. وقد كانت ليفربول رائدة في تطوير تكنولوجيا المرافئ الحديثة وأنظمة النقل وإدارة المرافئ. ويتضمن هذا الموقع عدداً كبيراً من المباني التجارية والمدنية والعامة الهامة ولا سيما في هضبة سان جورج.