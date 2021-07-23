شاهد اللص الذي سرق سيارة إسعاف وبداخلها مريض في أميركا

تمكن لص أميركي صباح اليوم الجمعة من سرقة سيارة إسعاف في مدينة هيوستن، بولاية تكساس، وبداخلها رجل مريض ورجل إطفاء، بعد أن أرعب سائقها بقوة السلاح وأجبره على الخروج منها، ثم تركه على قارعة الطريق منقطع السبل.

وقالت الشرطة التي روت ما حدث في عدد من التغريدات التويترية، إنها استخدمت نظام تحديد المواقع العالمي لتعقب السيارة إلى أن اعتقلت سارقها، بحسب ما يتضح من فيديو تعرضه "العربية.نت" أدناه، وفيه نرى رجالها ينقلون اللص من داخل السيارة ويقتادونه معتقلا إلى التحقيق.

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ولم يتم الكشف بعد عن الطريقة التي تمكن بها اللص العشريني العمر من إخراج سائق السيارة والحلول مكانه خلف المقود، ولا تم الكشف عن اسمه وعمره بالتحديد، فيما أكدت الشرطة أن سجله حافل بسرقات مختلفة قام بها في السابق.