.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

شاهد اللص الذي سرق سيارة إسعاف وبداخلها مريض في أميركا

...

شاهد اللص الذي سرق سيارة إسعاف وبداخلها مريض في أميركا

متابع الغاء المتابعة

لندن - العربية.نت ووكالات

نشر في: آخر تحديث:

تمكن لص أميركي صباح اليوم الجمعة من سرقة سيارة إسعاف في مدينة هيوستن، بولاية تكساس، وبداخلها رجل مريض ورجل إطفاء، بعد أن أرعب سائقها بقوة السلاح وأجبره على الخروج منها، ثم تركه على قارعة الطريق منقطع السبل.

تفاصيل مؤلمة في قضية قاتلة زوجها.. هديتان قبل الجريمة مصر تفاصيل مؤلمة في قضية قاتلة زوجها.. هديتان قبل الجريمة

وقالت الشرطة التي روت ما حدث في عدد من التغريدات التويترية، إنها استخدمت نظام تحديد المواقع العالمي لتعقب السيارة إلى أن اعتقلت سارقها، بحسب ما يتضح من فيديو تعرضه "العربية.نت" أدناه، وفيه نرى رجالها ينقلون اللص من داخل السيارة ويقتادونه معتقلا إلى التحقيق.

ولم يتم الكشف بعد عن الطريقة التي تمكن بها اللص العشريني العمر من إخراج سائق السيارة والحلول مكانه خلف المقود، ولا تم الكشف عن اسمه وعمره بالتحديد، فيما أكدت الشرطة أن سجله حافل بسرقات مختلفة قام بها في السابق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
نهاية كورونا.. خبير يتوقع موعد عودة الحياة الطبيعية نهاية كورونا.. خبير يتوقع موعد عودة الحياة الطبيعية
لهذا أطلق السوفيت اسم أسوأ عدو لهم على جزيرة لهذا أطلق السوفيت اسم أسوأ عدو لهم على جزيرة
الأكثر قراءة
جديد قاتلة زوجها بسبب نفقات العيد.. قصة حب وحياة سعيدة جديد قاتلة زوجها بسبب نفقات العيد.. قصة حب وحياة سعيدة
أفشى أسرار مرض ياسمين عبدالعزيز.. إجراء ضد طبيب أفشى أسرار مرض ياسمين عبدالعزيز.. إجراء ضد طبيب
فاجعة تهز مصر.. يقتل زوجته الطبيبة بـ11 طعنة فاجعة تهز مصر.. يقتل زوجته الطبيبة بـ11 طعنة
التفاصيل الكاملة.. طبيب يكشف أسرار مرض ياسمين عبد العزيز التفاصيل الكاملة.. طبيب يكشف أسرار مرض ياسمين عبد العزيز
تفاصيل بشعة بالعثور على جثتي مصري وحبيبته في حالة تعفن تفاصيل بشعة بالعثور على جثتي مصري وحبيبته في حالة تعفن
انتبهوا من دلتا فهو الأسرع.. وخبر سار جداً عن الدواء انتبهوا من دلتا فهو الأسرع.. وخبر سار جداً عن الدواء
قبل أن تذهب
بريطانيا تفرض عقوبات على مسؤول عراقي سابق لاتهامه في قضايا فساد
بريطانيا تفرض عقوبات على مسؤول عراقي سابق لاتهامه في قضايا فساد
اكتشف المزيد