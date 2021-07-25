.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بعد فيضانات أودت بـ36 شخصا.. عواصف رعدية شديدة تضرب بلجيكا

من الفيضانات التي ضربت بلجيكا

بعد فيضانات أودت بـ36 شخصا.. عواصف رعدية شديدة تضرب بلجيكا

أثرت الأمطار الغزيرة على 11 منطقة في وادي ميوز وتسببت في حدوث فيضانات

متابع الغاء المتابعة

بروكسل - فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

ضربت عواصف رعدية شديدة بلجيكا، مساء السبت، وألحقت أضرارا بمقاطعة نامور الجنوبية، وفق ما أعلنت السلطات، بعد 10 أيام على فيضانات أودت بحياة 36 شخصاً في البلاد.

وعند نحو الساعة 21:00 غرينتش، قال متحدث باسم المركز الوطني للأزمات لوكالة "فرانس برس" إنه لم يتم تسجيل سقوط أي ضحايا، مؤكدا أن العواصف الرعدية انتهت وأن الوضع "استقر".

بعد الفيضانات المدمرة.. ألمانيا ترصد المليارات لإعادة الإعمار اقتصاد اقتصاد أوروبا بعد الفيضانات المدمرة.. ألمانيا ترصد المليارات لإعادة الإعمار
صور صادمة.. عدد قتلى فيضانات أوروبا يتجاوز 180 الأخيرة صور صادمة.. عدد قتلى فيضانات أوروبا يتجاوز 180

وأثرت الأمطار الغزيرة مساء السبت على 11 منطقة في وادي ميوز وتسببت في حدوث فيضانات.

وتم تداول صور على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر شوارع تحولت فيها المياه إلى سيول، في مشاهد تذكّر بما شهدته مقاطعة لييج البلجيكية قبل 10 أيام.

وشهدت بلجيكا في 14 و15 يوليو فيضانات غير مسبوقة بسبب سقوط أمطار غزيرة على مدى أيام عدة، وخلفت 36 قتيلا، فضلا عن 7 أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين، وفقا لأحدث تقرير نشره السبت مركز الأزمات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ماجد الكدواني للعربية.نت: كوميديا الموقف من أغلى أنواع الكوميديا ماجد الكدواني للعربية.نت: كوميديا الموقف من أغلى أنواع الكوميديا
فضيحة كلوب هاوس.. بيانات 3.8 مليار مستخدم معروضة للبيع فضيحة كلوب هاوس.. بيانات 3.8 مليار مستخدم معروضة للبيع
الأكثر قراءة
بعد تشردها في الشارع.. صور فنانة مصرية في دار إيواء بعد تشردها في الشارع.. صور فنانة مصرية في دار إيواء
وفاة طالبة مصرية بامتحان الثانوية.. والتعليم توضح! وفاة طالبة مصرية بامتحان الثانوية.. والتعليم توضح!
المريخ.. جهاز يكشف ما لا يصدق داخل الكوكب الأحمر المريخ.. جهاز يكشف ما لا يصدق داخل الكوكب الأحمر
اتصال قبل الجريمة.. جديد مقتل طبيبة على يد زوجها بمصر اتصال قبل الجريمة.. جديد مقتل طبيبة على يد زوجها بمصر
جهاز غالاكسي الجديد.. مفاجأة قد تصدم المستخدمين جهاز غالاكسي الجديد.. مفاجأة قد تصدم المستخدمين
سباحة مصرية بأولمبياد طوكيو طلبت الدعاء.. ردود غريبة سباحة مصرية بأولمبياد طوكيو طلبت الدعاء.. ردود غريبة
قبل أن تذهب
هؤلاء يستعدون لالتهام الكعكة الأفغانية بعد الانسحاب الأميركي
هؤلاء يستعدون لالتهام الكعكة الأفغانية بعد الانسحاب الأميركي
اكتشف المزيد