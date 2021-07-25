بعد فيضانات أودت بـ36 شخصا.. عواصف رعدية شديدة تضرب بلجيكا

ضربت عواصف رعدية شديدة بلجيكا، مساء السبت، وألحقت أضرارا بمقاطعة نامور الجنوبية، وفق ما أعلنت السلطات، بعد 10 أيام على فيضانات أودت بحياة 36 شخصاً في البلاد.

وعند نحو الساعة 21:00 غرينتش، قال متحدث باسم المركز الوطني للأزمات لوكالة "فرانس برس" إنه لم يتم تسجيل سقوط أي ضحايا، مؤكدا أن العواصف الرعدية انتهت وأن الوضع "استقر".

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وأثرت الأمطار الغزيرة مساء السبت على 11 منطقة في وادي ميوز وتسببت في حدوث فيضانات.

وتم تداول صور على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر شوارع تحولت فيها المياه إلى سيول، في مشاهد تذكّر بما شهدته مقاطعة لييج البلجيكية قبل 10 أيام.

وشهدت بلجيكا في 14 و15 يوليو فيضانات غير مسبوقة بسبب سقوط أمطار غزيرة على مدى أيام عدة، وخلفت 36 قتيلا، فضلا عن 7 أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين، وفقا لأحدث تقرير نشره السبت مركز الأزمات.