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صور مروعة.. الفنان أحمد بدير يكشف تفاصيل ما حصل في منزل نجلته

أحمد بدير ونجلته

صور مروعة.. الفنان أحمد بدير يكشف تفاصيل ما حصل في منزل نجلته

أحمد بدير في تصريحات للصحافة المصرية: "الحمد لله قدر ولطف، سارة بخير وابنتها الحمد لله بصحة جيدة"

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العربية.نت

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كشف الفنان المصري أحمد بدير، أن ابنته سارة "بخير، ولم يصبها أي مكروه"، بعد تعرض منزلها لحريق بسبب انفجار مكيف الهواء.

وقال أحمد بدير في تصريحات للصحافة المصرية: "الحمد لله قدر ولطف، سارة بخير وابنتها الحمد لله بصحة جيدة، وهذا أهم شيء"، حيث شب حريق في منزل ابنة الفنان المصري جراء انفجار مكيف الهواء أثناء نومها.

2 صور

من جانبها، نشرت سارة بدير صورا من منزلها بعد الحريق، وعلقت عليها قائلة: "الحمد لله خفي الألطاف الذي نجانا من المهالك ومن سوء المنقلب ولطف بيا أنا وبنتي في اللحظة المناسبة من حريق كبير في شقتي بسبب انفجار مكيف وإحنا نايمين إمبارح".

وأكملت: "الحمد لله على كل حاجة، وأي حاجة ممكن تتعوض بإذنك يا رب طالما أنا وبنتي طلعنا بسلام".

تابعت: "خلوا بالكم قوي من التكييفات يا جماعة خصوصًا اليومين دول وبلاش تناموا وانتوا مشغلينه وربنا يسترها علينا وعلى أهالينا وعلى ولادنا جميعا يارب.. آسفة على بشاعة الصور بس دي تذكرة ليا عشان دايمًا أعرف ربنا بيحبني أنا وبنتي قد إيه.. ألف حمد وشكر ليك يارب".

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