لن تصدق ما سترى.. شجار بين قردة وسط تايلاند بسبب كورونا

في حادث غريب، وقعت معركة شرسة بين عصابتين من القرود في أحد شوارع منطقة تبعد حوالي 100 ميل شمال العاصمة التايلاندية بانكوك.

Wild? They're furious! Rival gangs of wild monkeys fight each other in front of shocked drivers in Thailand pic.twitter.com/edIL5kKQjn — CSTV_GH (@cstv_gh) July 27, 2021

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ووثقت مقاطع فيديو ما حصل بالضبط، حيث طاردت مجموعة من القردة مجموعة أخرى كانت تجلس في معبد بغية الحصول على طعام وفواكه، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأكد التقرير أن موجة الإغلاق الثالثة التي فرضها فيروس كورونا المستجد، قد أدت إلى نقص الغذاء للحيوانات التي تعيش في مدينة وسط تايلاند حيث يطعم السكان وزوار المكان القردة باستمرار.

إلى ذلك، أظهرت الفيديوهات المشاجرة بين القردة الذين بدأوا بضرب بعضهم بعضا عند تقاطع مزدحم وسط المدينة، بينما انتظر سائقو السيارات مذعورين في سياراتهم لأكثر من 4 دقائق حتى انتهت المعركة.