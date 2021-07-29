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أفغانستان.. 150 قتيلاً بفيضانات في مناطق سيطرة طالبان

من فيضانات أفغانستان "أرشيفية"
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أفغانستان وطالبان

أفغانستان.. 150 قتيلاً بفيضانات في مناطق سيطرة طالبان

المياه غمرت قرية ترديش ودمرت ما لا يقل عن 100 منزل

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كابول - أسوشييتد برس

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قالت طالبان إن 150 شخصًا لقوا حتفهم في الفيضانات في ولاية نورستان شمال شرق أفغانستان.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، إنه قدم معلومات قليلة، يوم الخميس، عن القتلى في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم حاكم الولاية محمد سيد مهمند، إن المياه غمرت قرية ترديش ودمرت ما لا يقل عن 100 منزل.

من فيضانات أفغانستان "أرشيفية"
من فيضانات أفغانستان "أرشيفية"

وقال مهمند إنه تلقى تقارير عن 60 قتيلا، لكنه قال إن عدد القتلى من المرجح أن يكون أعلى من ذلك بكثير.

يُذكر أن نورستان منطقة جبلية تسيطر حركة طالبان على مساحات شاسعة منها. قال مهمند إن عشرات العائلات فرت من الفيضانات إلى ولاية كونار المجاورة.

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وأضاف أن حكومة نورستان تناشد طالبان السماح لفرق الإنقاذ بالدخول إلى منطقتهم لتقديم المساعدة.

وتسيطر طالبان أو تحظى بنفوذ على ما يقرب من نصف أفغانستان. منذ الانسحاب المعلن للقوات الأميركية وحلف شمال الأطلسي من البلاد، اجتاحت القوة المتمردة عشرات المناطق.

وليس من الواضح مدى استعداد طالبان للتعامل مع حالات الطوارئ في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، والتي هي في الغالب مناطق ريفية.

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