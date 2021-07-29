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ارتفاع عدد ضحايا فيضانات وسط الصين إلى 99 قتيلاً

A resident wearing a rain cover stands on a flooded road in Zhengzhou, Henan province, China July 20, 2021. cnsphoto via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. CHINA OUT.
من الصين

ارتفاع عدد ضحايا فيضانات وسط الصين إلى 99 قتيلاً

مياه الفيضانات غمرت شبكة مترو الأنفاق بمدينة تشنغتشو وحولت شوارع المدينة إلى أنهار متدفقة جرفت المركبات

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بكين - أسوشييتد برس

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قالت السلطات الصينية، اليوم الخميس، إن عدد ضحايا الفيضانات التي ضربت مقاطعة خنان بوسط الصين الأسبوع الماضي، ارتفع إلى 99 قتيلا.

وأفادت وسائل الإعلام الرسمية أن مسؤولاً في مدينة تشنغتشو، عاصمة مقاطعة خنان، أعلن عن 26 حالة وفاة أخرى في منطقتين نائيتين. من بينهم 18 في الجنوب الغربي في مدينة شينمي و8 في الغرب في مدينة شينغيانغ.

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تعرضت مدينة تشنغتشو، عاصمة مقاطعة خنان، لسقوط أمطار قياسية قبل 9 أيام. وغمرت مياه الفيضانات شبكة مترو الأنفاق بالمدينة، مما أسفر عن مقتل 14 شخصًا، وحولت شوارع المدينة إلى أنهار متدفقة جرفت المركبات.

ثم تحركت العواصف شمالا، وأغرقت أجزاء أخرى من المقاطعة بما في ذلك مدينة شينشيانغ الأكثر تضررا.

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وأثيرت تساؤلات حول عدد القتلى منذ العاصفة، حيث نشر موقع صحيفة ذا بيبر على الإنترنت، خبر العثور على أكثر من 200 سيارة محطمة في نفق غمرته المياه في تشنغتشو. وأثار الاكتشاف تساؤلات حول ما إذا كان الركاب قد تمكنوا من الخروج في الوقت المناسب.

وانحسرت المياه في بعض المناطق، لكن البعض الآخر لا يزال مغمورًا، فيما لا تزال جهود الإغاثة وإزالة الأنقاض متواصلة.

وقالت السلطات إن المزيد من الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين وقدرت الخسائر الاقتصادية بنحو 91 مليار يوان (14.1 مليار دولار).

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