حرائق بعاصمة السياحة التركية تخلف 3 قتلى وعشرات المتضررين

تكافح فرق الإطفاء في ولاية أنطاليا جنوب غرب تركيا للسيطرة على حرائق، بدأت أمس الأربعاء، ومازالت مستمرة، وخلفت حتى اللحظة 3 قتلى و122 تأثروا من الدخان الناجم عن الحرائق، لا يزال 58 منهم يتلقون العلاج بالمستشفيات.

الحرائق التي بدأت ظهر أمس من منطقة "مانافجات" وانتقلت ليلاً إلى منطقة "أكسيكي" في ولاية أنطاليا أدت إلى إخلاء 18 حياً في المنطقتين كإجراء احترازي.

مادة اعلانية

وأعلن وزير الزراعة والغابات بكير باكديميرلي، وفاة 3 أشخاص وفقدان 10 أشخاص "تقطعت بهم السبل" أثناء هروبهم بقارب قرب سد "أويمابينار" ونفاد الوقود من القارب، فيما ذكر بيان لإدارة الكوارث والطوارئ أن 122 شخصاً تضرروا نتيجة الدخان الكثيف المنبعث من الحرائق، وأنّ 58 شخصاً مازالوا يتلقون العلاج.

وذكرت مصادر رسمية أن فرق الإطفاء والكوارث والأطقم الطبية كثفت من عملياتها في محاولة السيطرة على الحرائق، حيث تشارك في أعمال إخماد الحرائق طائرة، وطائرة بدون طيار، و 19 طائرة هليكوبتر، و192 مضخة مياه، و30 من معدات البناء، و960 فرداً، و30 مركبة لتزويد المياه.

ورغم هذه الجهود لحقت أضرار بالعديد من المنازل، وأماكن العمل، والحظائر، والأراضي الزراعية، والآلات الزراعية والمركبات.

حريق في مرماريس أيضاً

وبالتزامن مع حرائق ولاية أنطاليا اندلع حريق بإحدى غابات منطقة "أرموتالان" في مدينة مرماريس التابعة لولاية موغلا، وهي منطقة سياحية تشهد اكتظاظاً كبيراً أثناء موسم السياحة، ما دعا سلطات الولاية إلى إخلاء بعض الفنادق والمباني التي اقتربت منها النيران.

41 حريقاً في يومين

ويعاني جنوب تركيا من ألسنة اللهب منذ يومين، حيث أكد وزير الزراعة والغابات بكير باكديميرلي أن 41 حريق غابات اندلع في 13 ولاية خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وبينما تمت السيطرة على 31 حريقًا، لا تزال فرق الإطفاء والكوارث تواصل عمليات إطفاء بقية الحرائق.