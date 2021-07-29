زلزال بقوة 7.2 درجة يهز شبه جزيرة ألاسكا.. وتحذير من تسونامي

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالا بقوة 7.2 درجة هز شبه جزيرة ألاسكا وكان على عمق 35 كيلومترا.

وقال نظام الإنذار المبكر من موجات تسونامي إن هناك خطرا محتملا من حدوث موجات مد عاتية نتيجة الزلزال.

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ووقع الزلزال على بعد 106 كلم جنوب شرق مدينة بيريفيل بحسب المعهد الأميركي.

وتقع ألاسكا فوق حزام النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة التقاء صفائح تكتونية يؤدّي احتكاكها ببعضها بعضا إلى نشاط زلزالي وبركاني قوي.

وتمتد هذه المنطقة من خليج آلاسكا إلى شبه جزيرة كامتشاتكا.

وفي 27 مارس 1964، ضرب منطقة أنكوراج زلزال بلغت قوّته 9.2 درجة، الأعنف على الإطلاق الذي يسجّل في الولايات المتحدة والعالم بأسره.

واستمرّ الزلزال يومها دقائق عدّة وتسبّب بتسونامي مدمر اجتاح الساحل الغربي الأميركي بطوله، مما أسفر عن مقتل أكثر من 250 شخصاً.