.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

سيدة أميركا الأولى تخضع لجراحة في القدم

US First Lady Jill Biden speaks during the 2021 Scripps National Spelling Bee Finals at the ESPN Wide World of Sports Complex at Walt Disney World Resort in Lake Buena Vista, Florida, US, on July 8, 2021. (Reuters)
جيل بايدن

سيدة أميركا الأولى تخضع لجراحة في القدم

الرئيس الأميركي جو بايدن يرافق زوجته جيل في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في بيثيسدا بولاية ماريلاند

متابع الغاء المتابعة

واشنطن - أسوشيتد برس

نشر في: آخر تحديث:

تخضع سيدة أميركا الأولى، جيل بايدن، لجراحة بسيطة، الخميس، لإزالة جسم استقر في قدمها أثناء سيرها على أحد شواطئ هاواي، وفقا لمتحدث.

ويرافقها الرئيس الأميركي جو بايدن في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في بيثيسدا بولاية ماريلاند.

وقال المتحدث مايكل لاروزا إن الحادث وقع نهاية الأسبوع الماضي قبل مناسبتين رسميتين لها في هاواي، حيث ذهبت بعده لحضور افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

هذا رد فعل شرطي سخرت منه مذيعة فوكس نيوز الأخيرة هذا رد فعل شرطي سخرت منه مذيعة فوكس نيوز

خلال فترة وجودها في هاواي، زارت جيل بايدن عيادة تلقيح ضد كوفيد-19 يوم الأحد، وانضمت لاحقًا إلى عائلات عسكرية لحضور حفل شواء في قاعدة بيرل هاربور-هيكام المشتركة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مخطط تفجيري يفشل في باريس بسرقة أغلى قلادة لملكة مصرية مخطط تفجيري يفشل في باريس بسرقة أغلى قلادة لملكة مصرية
بالصور.. أول علامة أزياء بالشرق الأوسط لمرضى الكسور والعمليات الجراحية بالصور.. أول علامة أزياء بالشرق الأوسط لمرضى الكسور والعمليات الجراحية
الأكثر قراءة
كيف تعرف أن هاتفك مخترق؟ إليك 4 إشارات! كيف تعرف أن هاتفك مخترق؟ إليك 4 إشارات!
خلال فصل الصيف.. تخلص من الكرش في 3 أسابيع فقط خلال فصل الصيف.. تخلص من الكرش في 3 أسابيع فقط
من هو الشاب المصري الذي هنأه حاكم دبي؟ من هو الشاب المصري الذي هنأه حاكم دبي؟
لدغته كوبرا قاتلة.. سوبرمان مصري يصارع الموت بعد عرض مثير لدغته كوبرا قاتلة.. سوبرمان مصري يصارع الموت بعد عرض مثير
أولمبياد طوكيو: إنهاء مهمة مسؤول ألماني بعد تعليق عنصري ضد جزائري أولمبياد طوكيو: إنهاء مهمة مسؤول ألماني بعد تعليق عنصري ضد جزائري
مصر.. قتيل و4 جرحى بمعركة بين عائلتين وانتشار لقوات الأمن مصر.. قتيل و4 جرحى بمعركة بين عائلتين وانتشار لقوات الأمن
قبل أن تذهب
عرض أردوغان لترميم العلاقات مع واشنطن
عرض أردوغان لترميم العلاقات مع واشنطن
اكتشف المزيد