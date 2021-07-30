سيدة أميركا الأولى تخضع لجراحة في القدم

تخضع سيدة أميركا الأولى، جيل بايدن، لجراحة بسيطة، الخميس، لإزالة جسم استقر في قدمها أثناء سيرها على أحد شواطئ هاواي، وفقا لمتحدث.

ويرافقها الرئيس الأميركي جو بايدن في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في بيثيسدا بولاية ماريلاند.

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وقال المتحدث مايكل لاروزا إن الحادث وقع نهاية الأسبوع الماضي قبل مناسبتين رسميتين لها في هاواي، حيث ذهبت بعده لحضور افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

خلال فترة وجودها في هاواي، زارت جيل بايدن عيادة تلقيح ضد كوفيد-19 يوم الأحد، وانضمت لاحقًا إلى عائلات عسكرية لحضور حفل شواء في قاعدة بيرل هاربور-هيكام المشتركة.