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شاهد انسحاب عمرو خالد من أستوديو العربية حين سئل عن علاقته بالإخوان

عمرو خالد
عمرو خالد

شاهد انسحاب عمرو خالد من أستوديو العربية حين سئل عن علاقته بالإخوان

هكذا كان جواب الداعية عمرو خالد في برنامج "سؤال مباشر" على العربية عن ردود الفعل التي هاجمته بعد إعلان الدجاج " فراخ تدخلك الجنة"

متابع الغاء المتابعة

دبي _ العربية.نت

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استضاف برنامج سؤال مباشر، الداعية المصري عمرو خالد، الذي طالب الأزهر بتصحيح أخطائه وتجديد الخطاب الديني بما يتوافق مع مصالح البلد، وأن مصر بدون الأزهر ستفقد الكثير محليا وعالميا، مؤكداً أنه شارك في التحريض على المظاهرات ضد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، ولو عادت السنوات إلى أحداث 25 يناير 2011 "لاتجهت أكثر إلى عالم الروحانيات ولم أشارك في السياسة"، على حد تعبيره.

واعترف عمرو خالد بوجود أخطاء كثيرة كان يفعلها في الماضي، وتحديداً في عام 2011 التي وصفها بالفترة الأكثر صعوبة، لأنها كانت تعاني من اضطراب، وأثرت على الكثير من المتابعين له بالسلب، وأنه نادم على ذلك نتيجة لما حدث لدول أخرى بسبب أحداث الربيع العربي، واصفاً الدعاة الذين يتاجرون بالدين بأنهم سيئون.

وعن ردود الفعل التي هاجمته بعد إعلان الدجاج "فراخ تدخلك الجنة" أجاب بأنه لا يريد أي شيء من أحد، والعمل في الإعلان ليس خطأ، مبرراً سبب قيامه بذلك من أجل الصرف على مشاريعه، ولن يكرر ذلك لاحقاً، وحينما وجهت له أسئلة تتعلق بعلاقته بجماعة الإخوان انسحب من الحلقة وغادر الأستديو.

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