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بالصور.. إصدار عملات تذكارية لتخليد موكب نقل المومياوات الملكية

بالصور.. إصدار عملات تذكارية لتخليد موكب نقل المومياوات الملكية

وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2021

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - ريم الششتاوي

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تخليدا لحدث موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، والذي أقيم في الثالث من أبريل 2021، أصدرت وزارة المالية عملة تذكارية من الفضة فئة 100جنيه تحمل شعار الاحتفالية باللغتين العربية والإنجليزية لتوثيق هذا الحدث الاستثنائي، بالإضافة إلي إصدار عملات معدنية قابلة للتداول من فئة الجنيه والخمسين قرشا، تحمل نفس تصميم العملات الفضية، وذلك وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2021.

2 صور

يذكر أن احتفالية نقل موكب المومياوات الملكية شهدت نقل 22 مومياء ملكية من ملوك وملكات الأسرة السابعة عشر وحتى الثانية والعشرين من بينهم مومياء ملوك كل من سقنن رع وأمنحتب الثاني وتحتمس الثاني وتحتمس الثالث وسيتي الاول و الملكة حتشبسوت.

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