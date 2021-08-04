كتاب جديد يكشف الوجه الآخر للملياردير إيلون ماسك

كشف كتاب جديد أسرارا مثيرة حول التقلبات المزاجية التي تنتاب الملياردير الأميركي إيلون ماسك والذي انفجر ثائرًا في وجه طاقم موظفيه في شركة تسلا المرهقين نتيجة للعمل الشاق المتواصل قائلًا إنهم لا يحق لهم الشكوى من المهام المنهكة لأنه ببساطة كان يمكنه أن يكون "في جزيرة خاصة مع عارضات الأزياء".

لا مجال للشكوى

بحسب ما نشرته "ديلي ميل" البريطانية نقلًا عن مقتطفات من كتاب "لعبة القوة.. تسلا إيلون ماسك ومقامرة القرن"، إن ماسك انفجر صارخًا في وجه مسؤول تنفيذي كان لديه الجرأة لإخباره بأنه يجب السماح للموظفين المستنزفين بالحصول على إجازة للراحة في عام 2016، قائلًا: "[اللعنة] أنا في المصنع وأعمل بنفسي، ولا أريد أن أسمع عن مدى صعوبة عمل كل الأشخاص الآخرين في المصنع."

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تأثير عميق لممثلة شابة

يشير مؤلف الكتاب وهو مراسل صحيفة وول ستريت جورنال تيم هيغينز إن الواقعة حدثت أثناء تطوير سيارة Tesla طرازX SUV، وهي مجرد واحدة من الكثير من مرات الانفجار العديدة لماسك، الذي كان مزاجه متقلبًا ويعاني من التوتر بينما كان يسعى لتحقيق حلمه في بناء سيارة كهربائية قابلة للتوزيع تجاريًا.

كما يلقي الكتاب الجديد لهيغينز، المراسل الصحافي المتخصص في مجالات التكنولوجيا وصناعة السيارات، ضوءًا جديدًا على مدى عمق تأثير ماسك على آمبر هيرد.

يقول الكتاب إن ماسك، خلال عام 2016، كان يحاول البقاء بالقرب من الممثلة آمبر هيرد كلما أمكن، حتى لو كان ذلك يعني أن يسافر إلى أستراليا لتمضية بضع ساعات في رفقتها ثم العودة إلى الولايات المتحدة بعدئذ.

حماس وتصميم

ويتطرق الكتاب إلى تفاصيل عن مدى استماتة ماسك لإنتاج سيارة تسلا الكهربائية وإحداث ثورة في عالم صناعة السيارات حيث تضمنت التفاصيل أنه كان ينام على أرض المصنع ويُجري مقابلات بقمصان لم يغيرها منذ ثلاثة أيام.

تفاهة وغرور

يصف هيغينز طريقة ماسك في إدارة العمل بأنها كانت تشبه "مصارعة الديوك"، إذ كان يناطح في تعاملاته مع المستثمرين والمستهلكين وفقًا لرؤيته بما يكفي ليظل متقدمًا على الدائنين والمنافسين والمنظمين.

كما كتب هيغينز أنه "وبينما رؤية وحماس وتصميم ماسك كانت العوامل التي دفعت تسلا إلى الأمام؛ فإن جنون العظمة والغرور والتفاهة كانت تهدد بهدمها بالكامل".

الرفد جزاء أبسط هفوة

لم ينج من حالات الثوران والهياج لماسك سوى قلة حيث كان يطرد الموظفين لمجرد هفوة، ومن بينهم مساعده الشخصي طوال فترة امتدت لـ 12 عاما، والذي قيل إنه تم إقالته بسبب طلبه زيادة راتبه، وهو الأمر الذي سبق أن قام ماسك بنفيه.

كما أن ماسك بعث ببريد إلكتروني لموظفيه في إحدى المرات قال فيه إنه يتوقع منهم أن يكونوا "شرسين للغاية، حيث إن إحداث ثورة في الصناعات ليس لضعاف القلوب".

ويسرد كتاب "تسلا أيلون ماسك ورهان القرن" أن جيسيكا سويتزر، مدير تسويق شركة تسلا سابقًا، كانت من الضحايا الأوائل في وقت مبكر لتقلبات ماسك المزاجية، حيث تم فصلها من العمل بدعوى ارتكابها خطأ عندما قامت بالاستعانة بشركة للعلاقات العامة لحشد الدعاية لإطلاق سيارة رودستار، لمجرد أن وجهة نظر ماسك آنذاك أن هذا الإجراء هو إهدار للمال.

مشاكل على تويتر

تسبب استخدام ماسك بنفسه لحسابه على منصة تويتر في وقوعه في مشكلة أيضًا.

يتفاعل ماسك بحرية مع المعجبين على موقع التواصل الاجتماعي ويستخدمه للتعليق على أي شيء بداية من العملات المشفرة ووصولًا إلى إنتاج شركة SpaceX.

في تغريدة، دحض ماسك العديد مما ورد من ادعاءات في كتاب "تسلا إيلون ماسك ورهان القرن" قائلًا: "نجح هيغينز في أن يجعل كتابه كاذبًا (....) ومملًا".

حياة شخصية متخبطة

مع نمو شهرة ماسك، نمت حياته الشخصية بشكل متزايد وأصبح أب لسبعة أطفال من ثلاث نساء مختلفات، فبعد انهيار زواجه الأول من جوستين، تزوج ماسك من الممثلة تالولا رايلي مرتين قبل أن ينفصلا نهائياً.

صحافة صفراء ونوادٍ ليلية

في عام 2016، بدأ ماسك في مواعدة آمبر هيرد خلال فترة انفصالها المريرة عن زوجها جوني ديب، لكن علاقتهما وضعت حياته المتوترة بالأساس تحت ضغط مستحيل.

وكتب هيغينز أن ماسك كان معروفًا بأن لا يحتاج إلا لساعات نوم قليلة، لكن مع آمبر هيرد "بدا وكأنه يمدد جدوله الزمني المزعج بالفعل ليجد أي متسع من الوقت للبقاء معها".

كتبت هيغينز: كان [ماسك] يقوم برحلات مفاجئة على ما يبدو إلى أستراليا على متن طائرته الخاصة، حيث كانت آمبر هيرد تقوم بتصوير فيلم أكوامان، و[سرعان] يعود بعد أن يمضي قليلا من الوقت على الأرض''. وبينما كانت شركة تسلا تسابق الوقت لإنتاج الطراز X والطراز 3، شوهد ماسك رفقة آمبر هيرد في النوادي الليلية في لندن وميامي، وفقا لما كشفته صحف صفراء آنذاك.