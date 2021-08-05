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شاهد الصراع على "ذهبية" بطوكيو بين إيراني وأميركي

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شاهد الصراع على "ذهبية" بطوكيو بين إيراني وأميركي

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لندن - العربية.نت وكالات

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تمكن المصارع الأميركي David Taykor المعروف بلقب "ساحر" في الولايات المتحدة، من الفوز في أولمبياد طوكيو بميدالية ذهبية في منافسات المصارعة الحرة للرجال لوزن 86 كيلوغراما، بخوضه النزال النهائي مع منافسه عليها اليوم الخميس، وهو المصارع الإيراني Hassan Yazdani Charati الأصغر سناً منه بأربعة أعوام.

وصفت الوكالات النزال بين تايلور، البالغ 30 سنة، وحسن يزداني شراتي، الفائز في أولمبياد 2016 بذهبية لوزن 74 كيلوغراما، بأنه كان عنيفا، وانتهى بنتيجة 4-3 لصالح تايلور "بصعوبة في الوقت القاتل" أي بالثواني الأخيرة من الجولة، وفقا لما يظهر في الفيديو المعروض أدناه.

وحصل المصارع ناظم أمين ميليس، وهو من جمهورية سان مارينو" الموصوفة بأصغر دولة أوروبية، على الميدالية البرونزية بفوزه على الهندي ديباك بونيا (4-2) نقطة، فيما حصل الروسي أرتور نايفونوف على برونزية أخرى بفوزه 0-2 على الأوزبكي جبرايل شابييف

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