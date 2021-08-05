عملة فنزويلا تفقد 6 أصفار من قيمتها

أعلنت فنزويلا أنها تعتزم إجراء تغيير في قيمة عملتها قريبًا، بما يلغي ستة أصفار من سعر بالعملة المحلية مع استمرار التضخم المفرط في إضرار الدولة المضطربة الواقعة بأميركا الجنوبية.

إلى هذا، أعلن البنك المركزي الفنزويلي اليوم الخميس أن التغيير في البوليفار سيدخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول. وستكون ورقة 100 بوليفار الجديدة أعلى فئة. وهو ما يعادل مائة مليون من البوليفار الحالي.

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ويعد هذا التعديل الثالث منذ أن بدأ القادة الاشتراكيون حكم فنزويلا.

خسر البوليفار ثلاثة أصفار في العام 2008 في عهد الرئيس المتوفى هوغو شافيز، بينما أزال خليفته، نيكولاس مادورو، خمسة أصفار في العام 2018.

ودخلت فنزويلا عامها السادس من الركود. ويعيش الملايين في فقر وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي يتم تحديدها عادة بالدولار الأميركي والأجور المنخفضة.

فيما تعتبر ورقة المليون بوليفار حاليًا أعلى فئة، لكنها نادرة.

وهناك حاجة لأكثر من سبع من هذه الأوراق لشراء زجاجة مياه سعة 1.3 غالون (5 لتر)، والتي تكلف 7.4 مليون بوليفار أو 1.84 دولار اليوم الخميس.