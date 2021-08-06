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بعد قنبلة رحيله عن برشلونة.. أين الوجهة القادمة لميسي؟

ليونيل ميسي (أرشيفية من رويترز)

بعد قنبلة رحيله عن برشلونة.. أين الوجهة القادمة لميسي؟

برشلونة كان أعلن أن نجمه الأبرز الفائز بالكرة الذهبية 6 مرات سيغادر النادي الإسباني بعد 18 عاماً

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دبي - العربية.نت

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قنبلة من العيار الثقيل فجرها برشلونة الخميس حيث أعلن أن نجمه الأبرز ليونيل ميسي الفائز بالكرة الذهبية 6 مرات سيغادر النادي الإسباني بعد 18 عاماً.

وقال النادي الكاتالوني إن القواعد المالية المفروضة من رابطة الدوري الإسباني تمنعه من الاحتفاظ بهدافه التاريخي مما يثير سؤالاً: أين الوجهة القادمة لميسي؟

ليونيل ميسي (أرشيفية من رويترز)
ليونيل ميسي (أرشيفية من رويترز)

مانشستر سيتي

يذكر أنه عندما طلب اللاعب الأرجنتيني الرحيل عن برشلونة في صيف 2020 كان من المتوقع أن ينضم إلى مدربه السابق بيب جوارديولا في مانشستر.

لكن يبدو أن سيتي تجاوز الأمر وتعاقد مع صانع اللعب جاك جريليش. وتشير وسائل إعلام إلى أنه سيضم هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير لذا تبدو أبواب سيتي مغلقة أمام ميسي.

في المقابل قد يعتبر ملاك النادي التعاقد مع ميسي فرصة لا يمكن إهدارها، وفق رويترز.

ليونيل ميسي (أرشيفية من رويترز)
ليونيل ميسي (أرشيفية من رويترز)

باريس سان جيرمان

إلى ذلك سينتقل ميسي على الأرجح خارج إسبانيا، ويعد سان جيرمان من الأندية القليلة في العالم التي يمكنها تحمل الأجور الباهظة للاعبين.

وفي وجود مواطنه ماوريسيو بوكيتينو على رأس الجهاز الفني للفريق الفرنسي وزميله وصديقه المقرب نيمار وشريك هجومي صاحب قدرات كبيرة مثل كيليان مبابي قد يشكل ميسي القطعة المفقودة للنادي لتحقيق حلم التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا أخيراً، بحسب رويترز.

ليونيل ميسي (أرشيفية من رويترز)
ليونيل ميسي (أرشيفية من رويترز)

البقاء في برشلونة

من جانبهم يرى مراقبون أن هذا الإعلان من برشلونة قد يشكل خدعة كبيرة لرابطة الدوري الإسباني.

كما يعتقد هؤلاء أن رحيل أفضل لاعب في العالم عن الدوري الإسباني بسبب القيود المفروضة من الدوري الإسباني قد يدفع الرابطة للتخفيف من قواعد اللعب المالي النظيف للسماح له بالبقاء.

وإن كان الأمر كذلك فهي خطوة جريئة خاصة أن خافيير تيباس رئيس الرابطة انتقد بشكل متكرر الوضع المالي للنادي وشدد كثيراً على حاجة برشلونة لتخفيض الرواتب بنسب كبيرة للإبقاء على ميسي.

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