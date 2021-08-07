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فيديو مروع.. رصاصة تخترق رأس امرأة وسط الزحام

من مقطع الفيديو (شرطة نيويورك)
من مقطع الفيديو (شرطة نيويورك)

فيديو مروع.. رصاصة تخترق رأس امرأة وسط الزحام

العام الماضي شهد 468 جريمة قتل في نيويورك مقارنة بـ 319 في عام 2019

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دبي - العربية.نت

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تصاعدت أعمال العنف بالأسلحة النارية في مدينة نيويورك ومدن أميركية كبيرة أخرى هذا العام، حيث تداولت مواقع أميركية فيديو مروعا لقتل امرأة في الشارع برصاصة في الرأس.

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وأظهر فيديو للمراقبة في نيويورك مقطعاً تقشعر له الأبدان، حيث كانت امرأة تسير خلف أخرى، ثم سحبت مسدساً وأطلقت النار عليها في مؤخرة رأسها في شارع مزدحم، وفقاً لإدارة شرطة نيويورك.

وحددت الشرطة الضحية على أنها ديليا جونسون، البالغة من العمر 42 عاماً والتي يمكن رؤيتها في المقطع وهي تتحدث إلى مجموعة من الأشخاص في اللحظات التي سبقت قتلها، وفق ما ذكر موقع "فوكس نيوز" أمس الجمعة.

من جانبه، قال مصدر في الشرطة، إن المحققين لديهم هوية مشتبه بها محتملة لكنهم لم يلقوا القبض بعد.

كذلك، كشف مقطع الفيديو أسلوب الاغتيال الذي تعرضت له السيدة، التي أصيبت في مؤخرة رأسها، ثم مرة أخرى في ساقها بعد انهيارها.

ويمكن رؤية الشهود وهم يركضون بحثاً عن مخبأ بينما يصطدم مطلق النار بمركبة بيضاء ويغادرها.

من مقطع الفيديو (شرطة نيويورك)
من مقطع الفيديو (شرطة نيويورك)

ارتفاع نسبة الجرائم في نيويورك

وسمعت الشرطة التي كانت مناوبة في المنطقة الأعيرة النارية وهرعت إلى مكان الحادث، وفقاً لمصدر في شرطة نيويورك.

إلى ذلك، أظهرت نسخة أطول من الفيديو، لم يتم نشرها، مطلقة النار في المنطقة لفترة طويلة من الزمن قبل الإقدام على فعلتها، ويبدو أن رجلاً سلمها شيئاً أخفته وراء ظهرها قبل إطلاق النار.

يشار إلى أن إحصاءات شرطة نيويورك كشفت أن العام الماضي شهد 468 جريمة قتل مقارنة بـ 319 في عام 2019.

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