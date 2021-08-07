.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"أريد قتل النساء السعيدات".. مجرم في اليابان يعترف

من الهجوم في اليابان (رويترز)

"أريد قتل النساء السعيدات".. مجرم في اليابان يعترف

" يريد قتل كثير من الناس"

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

لا تزال تداعيات جريمة القتل التي ارتكبها ياباني في قطار ركاب بالعاصمة طوكيو مساء الجمعة، تثير جدلاً واسعاً، خصوصاً بعدما كشفت الشرطة بعد التفاصيل عن الدوافع.

كورونا يضرب اليابان مجدداً.. "الجائحة تدخل مرحلة جديدة" فيروس كورونا كورونا يضرب اليابان مجدداً.. "الجائحة تدخل مرحلة جديدة"

فقد نقلت وسائل إعلام يابانية، السبت، أن رجال الشرطة اعتقلوا رجلا، يبلغ من العمر 36 عاما، هاجم أشخاصاً في قطار ركاب، طاعناً عدداً منهم، وأبلغ الشرطة بأنه قام بفعلته لأنه كان غاضباً بعدما رأى نساء سعيدات فأراد التخلص منهن.

كما أكدت المعلومات إصابة طالبة جامعية، بجروح خطيرة، فيما تصنف باقي الإصابات على أنها أقل خطورة.

"أريد قتل النساء"

وأضاف أيضاً للشرطة أنه بدأ يشعر حين كان في الـ6 من عمره، بأنه يرغب بقتل النساء السعيدات، مؤكداً أنه يريد قتل كثير من الناس.

من الهجوم (رويترز)
من الهجوم (رويترز)

إلى ذلك، تولت السلطات التحقيق في هذا النوع من الجرائم الذي يعتبر نادراً في البلاد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بسبب لفظ خارج في أغنياته.. التحقيق مع مغن مصري شهير بسبب لفظ خارج في أغنياته.. التحقيق مع مغن مصري شهير
احذروا.. كبسولات القهوة اللذيذة قد تعطل هرموناتك! احذروا.. كبسولات القهوة اللذيذة قد تعطل هرموناتك!
الأكثر قراءة
أثارت ضجة بمصر.. أثارت ضجة بمصر.. "فتاة الفستان": هددوني بالرسوب ونفذوا
بيريرا.. طرده جيسوس ووصف مدرب اتحاد جدة بـ بيريرا.. طرده جيسوس ووصف مدرب اتحاد جدة بـ "المريض"
خرجت من المستشفى.. زوج ياسمين عبدالعزيز يكشف حالتها خرجت من المستشفى.. زوج ياسمين عبدالعزيز يكشف حالتها
أهالي جنوب لبنان غاضبون..هذا ما فعلوه بعنصر من حزب الله أطلق صواريخ أهالي جنوب لبنان غاضبون..هذا ما فعلوه بعنصر من حزب الله أطلق صواريخ
جريمة جريمة "فتاة العمل الخيري" في مصر.. مفاجأة غير متوقعة!
فيديو صادم.. توقيف أطباء نقلوا مريضاً بسيارة نقل في مصر فيديو صادم.. توقيف أطباء نقلوا مريضاً بسيارة نقل في مصر
قبل أن تذهب
العربية تستعرض أجواء الاعتداء الإيرانية على الملاحة البحرية.. بدأت عام 2019
العربية تستعرض أجواء الاعتداء الإيرانية على الملاحة البحرية.. بدأت عام 2019
اكتشف المزيد