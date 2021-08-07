"أريد قتل النساء السعيدات".. مجرم في اليابان يعترف

لا تزال تداعيات جريمة القتل التي ارتكبها ياباني في قطار ركاب بالعاصمة طوكيو مساء الجمعة، تثير جدلاً واسعاً، خصوصاً بعدما كشفت الشرطة بعد التفاصيل عن الدوافع.

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فقد نقلت وسائل إعلام يابانية، السبت، أن رجال الشرطة اعتقلوا رجلا، يبلغ من العمر 36 عاما، هاجم أشخاصاً في قطار ركاب، طاعناً عدداً منهم، وأبلغ الشرطة بأنه قام بفعلته لأنه كان غاضباً بعدما رأى نساء سعيدات فأراد التخلص منهن.

كما أكدت المعلومات إصابة طالبة جامعية، بجروح خطيرة، فيما تصنف باقي الإصابات على أنها أقل خطورة.

"أريد قتل النساء"

وأضاف أيضاً للشرطة أنه بدأ يشعر حين كان في الـ6 من عمره، بأنه يرغب بقتل النساء السعيدات، مؤكداً أنه يريد قتل كثير من الناس.

إلى ذلك، تولت السلطات التحقيق في هذا النوع من الجرائم الذي يعتبر نادراً في البلاد.