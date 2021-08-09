.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بعد عام كامل من التجول في الصين.. قطيع أفيال يتجه لموطنه

In this photo released by the Yunnan Provincial Command Center for the Safety and Monitoring of North Migrating Asian Elephants, a herd of wandering elephants cross a river using a highway near Yuxi city, Yuanjiang county in southwestern China's Yunnan Province Sunday, Aug. 8, 2021. The 14 elephants of various sizes and ages were guided across the Yuanjiang river in Yunnan province on Sunday night and a path is being opened for them to return to the nature reserve in the Xishuangbanna Dai Autonomous Prefecture. (Yunnan Provincial Command Center for the Safety and Monitoring of North Migrating Asian Elephants via AP)
صورة التقطت أمس لقطيع الأفيال وهو يتجه على ما يبدو لموطنه

بعد عام كامل من التجول في الصين.. قطيع أفيال يتجه لموطنه

غادرت الأفيال محمية في مقاطعة شيشوانغبانا داي منذ أكثر من عام لأسباب غير معروفة وسارت في مناطق ريفية وحضرية مستقطبةً أنظار العالم

متابع الغاء المتابعة

بكين – أسوشيتد برس

نشر في: آخر تحديث:

يبدو أن قطيع الأفيال، الذي أبهر السكان المحليين في مناطق صينية والناس في جميع أنحاء العالم من خلال القيام برحلة مدتها عام كامل إلى جنوب غربي الصين المتحضر حيث داهم مزارع بحثاً عن الطعام وتجول في الشوارع، يتجه أخيراً إلى موطنه.

ونشرت السلطات المحلية شاحنات وعمالا وطائرات بدون طيار لمراقبة الأفيال، وأخلت الطرق لتمريرها بأمان واستخدمت الطعام لإبعادها عن المناطق المأهولة بالسكان.

صورة التقطت أمس لقطيع الأفيال وهو يتجه على ما يبدو لموطنه
صورة التقطت أمس لقطيع الأفيال وهو يتجه على ما يبدو لموطنه

وعلى الرغم من دخول القطيع القرى واقترابه من كونمينغ عاصمة مقاطعة يونان، لم يصب أي من الحيوانات أو البشر بأذى.

تم إرشاد الفيلة الآسيوية الـ14 من مختلف الأحجام والأعمار عبر نهر يوانجيانغ في يونان ليلة الأحد، ويتم فتح طريق لهم للعودة إلى المحمية الطبيعية حيث كانوا يعيشون في مقاطعة شيشوانغبانا داي التي تتمتع بحكم ذاتي.

صورة التقطت في 7 يونيو الماضي لقطيع الأفيال
صورة التقطت في 7 يونيو الماضي لقطيع الأفيال
مركبتان فضائيتان تناوران على مقربة فوق كوكب الزهرة علم الفضاء مركبتان فضائيتان تناوران على مقربة فوق كوكب الزهرة

وغادرت الأفيال المحمية منذ أكثر من عام لأسباب غير معروفة وسارت لمسافة تزيد على 500 كيلومتر شمالاً. وبعد الوصول إلى ضواحي كونمينغ، مركز الأعمال والسياحة، اتجه القطيع جنوباً مرة أخرى، لكنه ما زال بعيداً عن المحمية.

وخلال الرحلة الطويلة، تم تهدئة أحد الذكور الذي انفصل عن القطيع وعاد إلى المحمية.

وتعتبر الأفيال الآسيوية من بين أكثر الحيوانات التي تحظى بالحماية في الصين وقد نما عددها إلى حوالي 300، على الرغم من تقلص موطنها بسبب التوسع في الزراعة والنمو الحضري.

صورة التقطت في 13 يوليو الماضي لقطيع الأفيال
صورة التقطت في 13 يوليو الماضي لقطيع الأفيال
صورة التقطت في 6 يونيو الماضي لقطيع الأفيال
صورة التقطت في 6 يونيو الماضي لقطيع الأفيال
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
للوقاية من الشعر الأبيض.. 9 أطعمة تؤمّن لك ذلك للوقاية من الشعر الأبيض.. 9 أطعمة تؤمّن لك ذلك
شاهد.. شاهد.. "العربية.نت" داخل مركز تبرع بالبلازما في مصر
الأكثر قراءة
شاهد أغلى دجاجة في مصر.. لونها ولحمها أسود وسعرها 3 آلاف جنيه! شاهد أغلى دجاجة في مصر.. لونها ولحمها أسود وسعرها 3 آلاف جنيه!
الصحة العالمية تحذر: البشرية الآن في خطر حقيقي الصحة العالمية تحذر: البشرية الآن في خطر حقيقي
تبرأ من الإخوان.. محكمة مصرية تصدم داعية شهيراً: تبرأ من الإخوان.. محكمة مصرية تصدم داعية شهيراً: "لا تنس نفسك!"
ميسي باكياً: فعلت كل شيء للبقاء.. ولابورتا كان صادقاً ميسي باكياً: فعلت كل شيء للبقاء.. ولابورتا كان صادقاً
العربية.نت تفتح ملف العربية.نت تفتح ملف "المخدر الرقمي".. كيف يتم اصطياد الشباب؟
شاهد ورطة تركية بأعلى المستويات لتهريب 1.3 طن كوكايين شاهد ورطة تركية بأعلى المستويات لتهريب 1.3 طن كوكايين
قبل أن تذهب
شهود يؤكدون تورط رئيسي في إعدام 30 ألف معارض إيراني عام 1988
شهود يؤكدون تورط رئيسي في إعدام 30 ألف معارض إيراني عام 1988
اكتشف المزيد