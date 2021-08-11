في 30 دقيقة.. الدفاع المدني في دبي يسيطر على حريق بجبل علي

نجحت فرق الدفاع المدني في دبي، الأربعاء، في السيطرة على حريق مصنع للبلاستيك في منطقة جبل علي.

وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، عبر تغريدة السيطرة على الحريق خلال 30 دقيقة دون تسجيل أي إصابات.

فرق الدفاع المدني في دبي تنجح في السيطرة على حريق مصنع للبلاستيك في منطقة جبل علي خلال 30 دقيقة دون تسجيل أي اصابات. pic.twitter.com/XCXhS20sFc — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) August 11, 2021

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كما نجحت فرق الدفاع المدني والوحدات المختصة في إخلاء المصنع من جميع العاملين فيه.

وأكد الدفاع المدني في دبي في وقت سابق، أن الحادث تحت السيطرة، والدخان الكثيف ناتج عن احتراق مواد بلاستيكية قابلة للاشتعال.