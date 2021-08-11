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في 30 دقيقة.. الدفاع المدني في دبي يسيطر على حريق بجبل علي

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حريق في مصنع بلاستيك في دبي

في 30 دقيقة.. الدفاع المدني في دبي يسيطر على حريق بجبل علي

دون تسجيل أي اصابات

دبي - العربية.نت

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نجحت فرق الدفاع المدني في دبي، الأربعاء، في السيطرة على حريق مصنع للبلاستيك في منطقة جبل علي.

وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، عبر تغريدة السيطرة على الحريق خلال 30 دقيقة دون تسجيل أي إصابات.

كما نجحت فرق الدفاع المدني والوحدات المختصة في إخلاء المصنع من جميع العاملين فيه.

وأكد الدفاع المدني في دبي في وقت سابق، أن الحادث تحت السيطرة، والدخان الكثيف ناتج عن احتراق مواد بلاستيكية قابلة للاشتعال.

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