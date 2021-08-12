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مصر.. حلق شعر زوجته وأجبر أطفاله على التسول!

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مصر.. حلق شعر زوجته وأجبر أطفاله على التسول!

كشفت تحقيقات الجهات الأمنية أن المتهم مُدمن للمواد المخدرة والخمور

القاهرة - ريم الششتاوي

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أثار تداول ربة منزل مقطع فيديو، يوضح آثار تعدي زوجها عليها وحلقه لشعرها، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر لما أظهره الفيديو من تعنيف وتعذيب الزوجة على يد زوجها.

ومن جهتها، رصدت وحدة التحليل والرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداول تصوير لربة منزل بمدينة الإسكندرية، وبها آثار تعذيب على يد زوجها وحلقه لشعرها، وتداول رواد مواقع التواصل للمقطع مطالبين بمحاسبة الزوج وسرعة التحقيق في الواقعة.

وكشفت تحقيقات الجهات الأمنية أن المتهم مُدمن للمواد المخدرة والخمور، كما أنه اعتاد على التعدي على زوجته المجني عليها وعلى أبنائهما الـ5، كما أنه كان يرغمهم على التسول من سنوات عديدة لكي يوفروا له الأموال اللازمة لشراء المواد المخدرة.

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كما أنها لم تكن المرة الأولى لتعذيبه لها، بل إنه اعتاد تعذيب زوجته، وسبق له احتجاز زوجته دون طعام أو شراب سوى ما يبقيها حية لأيام، حتى سمع الجيران استغاثة أحد أطفالها من أجل نجدة والدته، فقامت الجارة بإبلاغ الشرطة حتى تم إلقاء القبض على المتهم.

كما قامت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيقات لتعذيبه زوجته والتعدي على أبنائه واستغلالهم في أعمال التسول بالقوة والتهديد.

وأضافت المجني عليها في تحقيقات النيابة أن زوجها دائم على ضربها هي وأولادها الـ5 لإجبارهم على التسول من أجل توفير المال الكافي لشراء المخدرات والخمور، وأكدت تهديده لهم بالقتل، كما أضافت أنه باع سيارته الأجرة وشقتهم وانتقلوا للسكن في شقة مستأجرة.

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وتابعت الزوجة أنها ارتبطت بزوجها المتهم منذ 15 عامًا، وذلك بعد انفصالها عن زوجها الأول وكانت تساير أمورها لتربية أبنائها، وتابعت أنه آخر 5 أعوام أدمن زوجها المخدرات، والخمور، وبدأ في إهانتها ثم التعدي عليها بالضرب ثم بالأسلحة البيضاء، والتي أحدثت جروحًا بجسدها، وتطور التعذيب عقب عيد الأضحى الماضي إلى حلقه لشعرها.

وأثناء التحقيق مع المتهم أقر باعتدائه على زوجته بعصا خشبية وحلقه لشعرها وتعاطيه المخدرات والخمور أثناء هذا التعدي، كما أنكر المتهم أنه قام باحتجازها أو استغلالها هى وأولادها في التسول بالعنف والتهديد، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم عرضه على النيابة العامة التي قامت بالتحقيقات في القضية.

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