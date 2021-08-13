.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

طفل يقتل والدته بمسدس خلال مشاركتها بمكالمة فيديو

  • الخط
Florida-mother-Shamaya-Lynn-killed-by-toddler-during-Zoom-call
سيارة الشرطة في محيط المنزل والأم التي قتلها ابنها

طفل يقتل والدته بمسدس خلال مشاركتها بمكالمة فيديو

الطفل عثر على مسدس محشو غير مؤمن داخل الشقة بينما كانت والدته في مكالمة فيديو مصورة متعلقة بالعمل

ألتامونتي سبرينغز (الولايات المتحدة) – فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

قالت الشرطة في وسط فلوريدا إن طفلاً عثر على مسدس محشو غير مؤمن داخل شقة وقتل امرأة، بينما كانت في مكالمة فيديو مصورة متعلقة بالعمل.

بحسب وسائل الإعلام، فإن المرأة كانت والدة الطفل الذي أطلق النار عليها في الرأس يوم الأربعاء.

وقالت شرطة ألتامونتي سبرينغز في بيان صحافي يوم الخميس إن شخصاً ما في مكالمة الفيديو اتصل برقم الطوارئ (911) بعد رؤية الطفل في الخلفية وسماع ضوضاء.

الأم شمايا لين
الأم شمايا لين
ناسا تكشف نسبة احتمال ارتطام كويكب بالأرض والتاريخ المحتمل علم الفضاء ناسا تكشف نسبة احتمال ارتطام كويكب بالأرض والتاريخ المحتمل

وأفاد الشخص أن المرأة، التي تم تحديد هويتها على أنها شمايا لين البالغة من العمر 21 عاماً، سقطت للخلف ولم تعد أبداً إلى مكالمة الفيديو.

من جهتها، ذكرت الشرطة أن "الضباط والمسعفين بذلوا قصارى جهدهم في تقديم المساعدة للسيدة لين، ولكن تم العثور عليها مصابة بعيار ناري مميت في الرأس".

كما قالت الشرطة إن شخصاً بالغاً كان قد ترك السلاح الناري غير مؤمن. ويعمل المحققون مع مكتب المدعي العام لمقاطعة سيمينول لتحديد ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات في هذا الحادث أم لا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"الجمعة 13".. ماذا تعرف عن اليوم سيئ السمعة؟
هل تعرف ما هي كمية اللحوم الحمراء الآمنة للإنسان؟ هنا الجواب.. هل تعرف ما هي كمية اللحوم الحمراء الآمنة للإنسان؟ هنا الجواب..
الأكثر قراءة
فيديو يهزّ الجزائر.. قتل شاب بريء بتهمة إشعال الحرائق والتنكيل بجثته فيديو يهزّ الجزائر.. قتل شاب بريء بتهمة إشعال الحرائق والتنكيل بجثته
شاهد آخر فيديو للجزائري المحروق ظلما قبل ساعات من قتله شاهد آخر فيديو للجزائري المحروق ظلما قبل ساعات من قتله
فيديو يبكي الحجر.. صرخة جندي جزائري وسط ألسنة اللهب فيديو يبكي الحجر.. صرخة جندي جزائري وسط ألسنة اللهب
أخيرا.. الصحة العالمية تحدد المصاب رقم صفر بفيروس كورونا أخيرا.. الصحة العالمية تحدد المصاب رقم صفر بفيروس كورونا
زفاف يتحول لمأتم.. صاعقة تقتل وتصيب العشرات بحفل باليمن زفاف يتحول لمأتم.. صاعقة تقتل وتصيب العشرات بحفل باليمن
غداً وصول أول فوج لمعتمري الخارج هذا العام وهذه جنسيتهم غداً وصول أول فوج لمعتمري الخارج هذا العام وهذه جنسيتهم
قبل أن تذهب
طرق إطفاء الحرائق المستعرة بالعالم
طرق إطفاء الحرائق المستعرة بالعالم
اكتشف المزيد