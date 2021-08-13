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في يومهم العالمي.. معلومات مدهشة عن العسر هل تعرف بعضهم؟

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تعبيرية

في يومهم العالمي.. معلومات مدهشة عن العسر هل تعرف بعضهم؟

يقال إن العسر يتميزون بإبداعهم في الرياضيات والهندسة المعمارية ولديهم وعي أكبر لمحيطهم

دبي _ العربية.نت

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يصادف 13 أغسطس اليوم العالمي للعُسر (مستخدمي اليد اليسرى)، والذي بدأ الاحتفال به عام 1976، وفيما يلي معلومات مذهلة عنهم.

وتتم التوعية في هذا اليوم بالأشخاص العُسْر، حيث تصل نسبة الرجال العُسْر في العالم إلى 13%، بينما النساء 11%، بنسبة إجمالية تصل لحوالي 10% من سكان العالم.

وعلى الرغم من أن استخدام اليد اليسرى قد يعني صعوبة استخدام المقص العادي (مخصص لليد اليمنى)، إلا أن هناك العديد من الأسباب تجعل من كونك أعسر أمرا رائعا، حيث يقال إن العسر يتميزون بإبداعهم في الرياضيات والهندسة المعمارية ولديهم وعي أكبر لمحيطهم.

ومع أن العُسر يشكلون نسبة صغيرة من سكان العالم، فإن العديد منهم شغلوا وظائف مهمة للغاية.

فقد كان العديد من الرؤساء الأميركيين السابقين من مستخدمي اليد اليسرى، بما في ذلك بيل كلينتون وباراك أوباما.

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وفي بريطانيا، كان رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون أعسر، كما كان رئيس الوزراء الشهير في زمن الحرب ونستون تشرشل أعسر هو الآخر.

ومن المشاهير العسر أيضا أول من مشى على القمر نيل آرمسترونغ، دافينشي، نابليون، موزارت، أرسطو، ستيف جوبز.

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