"الجمعة 13".. ماذا تعرف عن اليوم سيئ السمعة؟

يصادف اليوم الجمعة الثالث عشر من شهر أغسطس، وبالنسبة للكثيرين فإن التاريخ لا يعني أي شيء، إلا أن آخرين مازالوا يشعرون بشيء من "سوء الحظ" حين يصادف يوم الجمعة الثالث عشر من أي شهر، وهو الأمر الذي تناولته العديد من الأفلام السينمائية "الكوميدية" على الأغلب.

وهناك الكثير من الخرافات المنتشرة في الثقافات المتنوعة حول العالم التي تربط بين هذا اليوم وسوء الحظ، بحسب ما أشارت إليه صحيفة "مترو" Metro البريطانية.

مادة اعلانية

لكن ماذا نعرف عن "الجمعة 13" ولماذا اكتسب تلك السمعة السيئة حول العالم؟

يُعتقد أن الخوف من الرقم 13 الذي يتزامن مع يوم الجمعة، بدأ في العصور الوسطى، ونسبه البعض إلى بعض الروايات والخرافات التاريخية، أحدها اسكندنافية، وأخرى فرنسية، وغيرهما الكثير.

كما توجد العديد من الروايات المتضاربة والقصص المتعلقة بهذا التاريخ، ما يشير إلى أنه لا توجد إجابة واضحة لتفسير الذعر المرتبط باقتران يوم الجمعة بتاريخ 13.

وإليك بعض الحقائق حول عدد مرات حدوثه، ومتى سيكون الحدث التالي.

كم مرة يحدث يوم الجمعة 13؟

سيكون لكل عام يوم جمعة واحد على الأقل يتزامن مع تاريخ 13، وقد يصادف هذا التاريخ يوم الجمعة ثلاث مرات في السنة كأقصى حد.

وفي حين أن يوم الجمعة 13 قد يبدو وكأنه ظاهرة نادرة، فإن التقويم الغريغوري يعني أن اليوم 13 من أي شهر من المرجح أن يقع في يوم الجمعة أكثر من أي يوم آخر من أيام الأسبوع.

ويمكن أن يحدث يوم الجمعة 13 على التوالي في فبراير ومارس بشرط ألا تكون السنة كبيسة.

وأطول مدة يمكن للمرء أن يمضيها دون رؤية يوم الجمعة 13هي 14 شهرا، وبعد ذلك لا توجد طريقة لتجنبه.

وليكون الشهر مميزا بيوم الجمعة 13، يجب أن يبدأ بيوم الأحد.

كم مرة سنشهد "الجمعة 13" في عام 2021؟

الجمعة 13 أغسطس هي الجمعة 13 الوحيدة في عام 2021. وسيحدث هذا التاريخ مرة واحدة أيضا في عام 2022، عندما يصادف يوم الجمعة 13 الوحيد من العام في مايو.

وفي العام الماضي، كان هناك حدثان من يوم الجمعة 13، أحدهما في نوفمبر والآخر في مارس.