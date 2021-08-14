.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

زلزال بقوة 7.2 يضرب هايتي.. قتلى وتحذير من تسونامي

  • الخط
تسونامي
تسونامي "تعبيرية"

زلزال بقوة 7.2 يضرب هايتي.. قتلى وتحذير من تسونامي

الزلزال وقع على بعد أكثر من 160 كلم جنوب غرب العاصمة بور أو برانس

العربية.نت، وكالات

نشر في: آخر تحديث:

أسفر الزلزال القوي الذي ضرب هايتي، صباح السبت، عن سقوط العديد من القتلى، وفق ما قال مدير الحماية المدنية في البلاد جيري شاندلر لوكالة "فرانس برس".

وقال شاندلر: "سقط قتلى، أؤكد ذلك، لكنني لم أحصل بعد على الحصيلة الدقيقة"، موضحا أن رئيس الوزراء أرييل هنري في طريقه إلى المركز الوطني لعمليات الطوارىء في بور أو برانس.

وتزامنا، صدر تحذير من إمكانية حدوث تسونامي بعدما ضرب زلزال هايتي، بلغت قوته 7.2 درجات، وفق ما أفاد المعهد الأميركي للجيوفيزياء.

وأوضح المعهد أن الزلزال وقع على بعد أكثر من 160 كلم جنوب غرب العاصمة بور أو برانس.

تعبيرية
تعبيرية

الزلزال ضرب هايتي صباح السبت قرابة الساعة 8:30 (12:30 بتوقيت غرينتش)، وفق المركز الأميركي لرصد الزلازل.

وشعر سكان مجمل البلاد بالزلزال وسجلت أضرار مادية في مدن عدة، وفق مشاهد صورها شهود في جنوب غرب الجزيرة ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

زلزال بقوة 8.2 درجة يهز شبه جزيرة ألاسكا.. وتحذير من تسونامي الأخيرة زلزال بقوة 8.2 درجة يهز شبه جزيرة ألاسكا.. وتحذير من تسونامي

وأفاد سكان في المنطقة المتضررة أن خسائر لحقت بمبان دينية ومدارس ومساكن.

وصور شهود ركام العديد من المباني الاسمنتية بينها كنيسة يبدو أنها كانت تشهد احتفالا دينيا صباح السبت في منطقة تبعد 200 كلم جنوب غرب بور أو برانس.

وفي 12 يناير 2010، أسفر زلزال بقوة سبع درجات على مقياس ريختر عن تدمير عاصمة هايتي ومدن عدة.

وقضى يومها أكثر من 200 ألف شخص وأصيب أكثر من 300 الف آخرين، فضلا عن تشريد مليون ونصف مليون من السكان.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الإصابة بكورونا بعد تلقي اللقاح.. توضيحات هامة من الصحة العالمية الإصابة بكورونا بعد تلقي اللقاح.. توضيحات هامة من الصحة العالمية
شاب مصري يعتزل البشر ويعيش مع الذئاب والأسود والجوارح شاب مصري يعتزل البشر ويعيش مع الذئاب والأسود والجوارح
الأكثر قراءة
أخيرا.. الصحة العالمية تحدد المصاب رقم صفر بفيروس كورونا أخيرا.. الصحة العالمية تحدد المصاب رقم صفر بفيروس كورونا
وفاة وفاة "سفيرة الابتسامة" الطفلة السعودية ريتاج الشهري
العالم يحترق.. تعرف على قائمة الدول المشتعلة العالم يحترق.. تعرف على قائمة الدول المشتعلة
النصر يسدد 135 مليون ريال وينال شهادة الكفاءة النصر يسدد 135 مليون ريال وينال شهادة الكفاءة
5 أطعمة تقوي الذاكرة وتحميها.. و5 تدمرها! 5 أطعمة تقوي الذاكرة وتحميها.. و5 تدمرها!
تغريم أبل 300 مليون دولار بسبب ميزة في هواتف آيفون تغريم أبل 300 مليون دولار بسبب ميزة في هواتف آيفون
قبل أن تذهب
مركز إسرائيلي يكشف تفاصيل شبكة أنفاق حزب الله في لبنان.. فما هي؟
مركز إسرائيلي يكشف تفاصيل شبكة أنفاق حزب الله في لبنان.. فما هي؟
اكتشف المزيد