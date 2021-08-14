زلزال بقوة 7.2 يضرب هايتي.. قتلى وتحذير من تسونامي

أسفر الزلزال القوي الذي ضرب هايتي، صباح السبت، عن سقوط العديد من القتلى، وفق ما قال مدير الحماية المدنية في البلاد جيري شاندلر لوكالة "فرانس برس".

وقال شاندلر: "سقط قتلى، أؤكد ذلك، لكنني لم أحصل بعد على الحصيلة الدقيقة"، موضحا أن رئيس الوزراء أرييل هنري في طريقه إلى المركز الوطني لعمليات الطوارىء في بور أو برانس.

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وتزامنا، صدر تحذير من إمكانية حدوث تسونامي بعدما ضرب زلزال هايتي، بلغت قوته 7.2 درجات، وفق ما أفاد المعهد الأميركي للجيوفيزياء.

وأوضح المعهد أن الزلزال وقع على بعد أكثر من 160 كلم جنوب غرب العاصمة بور أو برانس.

الزلزال ضرب هايتي صباح السبت قرابة الساعة 8:30 (12:30 بتوقيت غرينتش)، وفق المركز الأميركي لرصد الزلازل.

وشعر سكان مجمل البلاد بالزلزال وسجلت أضرار مادية في مدن عدة، وفق مشاهد صورها شهود في جنوب غرب الجزيرة ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفاد سكان في المنطقة المتضررة أن خسائر لحقت بمبان دينية ومدارس ومساكن.

وصور شهود ركام العديد من المباني الاسمنتية بينها كنيسة يبدو أنها كانت تشهد احتفالا دينيا صباح السبت في منطقة تبعد 200 كلم جنوب غرب بور أو برانس.

وفي 12 يناير 2010، أسفر زلزال بقوة سبع درجات على مقياس ريختر عن تدمير عاصمة هايتي ومدن عدة.

وقضى يومها أكثر من 200 ألف شخص وأصيب أكثر من 300 الف آخرين، فضلا عن تشريد مليون ونصف مليون من السكان.