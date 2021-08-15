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"غوغل" يحتفي بالفنان اللبناني الراحل ملحم بركات

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"غوغل" يحتفي بالفنان اللبناني الراحل ملحم بركات

دبي - العربية.نت

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احتفل محرك البحث "غوغل"، اليوم الأحد، بالذكرى الـ76 لميلاد الفنان اللبناني الشهير الراحل، ملحم بركات.

وظهرت صورة ملحم بركات على الصفحة الرئيسية لمحرك البحث العالمي، احتفالا بمولد الفنان اللبناني، والذي يصادف 15 أغسطس.

وملحم بركات، المعروف بـ"أبو مجد"، هو مغن وملحن لبناني، يعتبر من أشهر المطربين والملحنين اللبنانيين والعرب، ولد في بلدة كفرشيما عام 1942.

لفت ملحم بركات انتباه الموسيقي حليم الرومي الذي كان يسكن في نفس البلدة، إذ إن موهبة ملحم ظهرت منذ طفولته، منذ أن كان في المدرسة. وقرر الالتحاق بالمعهد الوطني للموسيقى، ودرس النظريات الموسيقية والغناء الشرقي والعزف على آلة العود مدة أربع سنوات في المعهد الوطني للموسيقى، كما تأثر بفن الموسيقار محمد عبد الوهاب.

وانضم إلى فرقة الأخوين رحباني، وبعد أربعة أعوام، تركهما لكي يشق طريقه الفنية.

ملحم بركات
ملحم بركات

أولى بداياته الفنية، كانت أغنية "الله كريم"، التي كتبها له الراحل توفيق بركات، ولحنها له جاره الراحل أيضا فيلمون وهبي.

وأول عمل مسرحي قام ببطولته كان مسرحية "الأميرة زمرد" ومن ثم "الربيع السابع" مع الأخوين رحباني. وعمل مع المسرحي والملحن اللبناني روميو لحود.

وديع الصافي.. وصباح

وركز على التلحين إلى جانب الغناء، حيث لحّن لكبار المغنين اللبنانيين من بينهم وديع الصافي وصباح وسميرة توفيق وماجدة الرومي.

كذلك أحيا الفنان الراحل حفلات عدة في عواصم عربية وأوروبية وفي الولايات المتحدة، وشارك في مهرجانات من بينها قرطاج وجرش.

توفي يوم 28 أكتوبر 2016 بعد صراع مع المرض، وأعلن عن وفاته في مستشفى أوتيل ديو في بيروت.

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