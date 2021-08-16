شاهد حفيد محمد علي يسقط خصمه بقاضية من الجولة الأولى

كان لبطل أميركي جديد بالملاكمة، ظهور مميز مساء السبت الماضي على الحلبة، لأنه أعاد الذاكرة إلى جده الذي عرفناه باسم محمد علي كلاي، والذي فاز 3 مرات ببطولة العالم للوزن الثقيل، ثم فارق الحياة في 2016 ضحية بعمر 74 للباركنسون، وترك ثروة بلغت 69 مليوناً من الدولارات، مع 5 أحفاد وابنين و7 بنات، إحداهن اسمها رشيدة، أم الملاكم الجديد Nico Ali Walsh المولود قبل 21 عاما في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

علي والش، المستمر بدراسته الجامعية، خاض المباراة بوزن المتوسط، على حلبة نصبوها في قاعة "فندق وكازينو هارد روك" بمدينة Tulsa في ولاية أوكلاهوما، وسيطر بوضوح على أولى لحظاتها، فهزم خصمه Jordan Weeks بعد سلسلة ضربات، وفقاً لما يبدو في فيديو تعرضه "العربية.نت" أدناه، وفيه نراه يسدد القاضية بعد دقيقة و49 ثانية من الجولة الأولى، فأوقف الحكم المباراة التي خاضها وهو يرتدي سروالاً كان لجده بالستينيات، لذلك تأثر الجمهور وضجت القاعة بهتافات باسم جده الراحل، طبقاً لما ورد بوسائل إعلام أميركية.

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والمباراة هي الأولى لعلي والش منذ احترف اللعبة في يونيو الماضي، وبعد إعلانه الاحتراف وموعد مباراته مع "ويكس" البالغ 21 أيضاً، قال لصحافيين: "يشرفني أن أمثل الإرث الذي تركه جدي. إنها مسؤولية تلزمني بعدم الاستخفاف بها". أما بعد المباراة، فاعتبر النزال "رحلة عاطفية، صنعنا ويكس وأنا قليلاً من التاريخ فيها"، وفق تعبير الابن الثاني لرشيدة من زوجها Robert Walsh الرقيب بالبحرية الأميركية.

من المعلومات أيضاً عمن لعب 30 مباراة ودية قبل احترافه، فاز بمعظمها، أن طوله 182 سنتيمتراً، ووزنه 65 كيلو، وثروته تزيد عن 3 ملايين و500 ألف دولار، بحسب ما قرأت "العربية.نت" في موقع Ethnic Group الأميركي عن الملاكم الواشم ذراعه اليمنى برسم لوجه جده الشهير، وآخر أسفل كتفه الأيمن، من كلمتي "الثقة بالنفس" العربيتين، إلا أن من صنع له الوشم نسي حرف الألف بالكلمة الأولى، على حد ما يجد المتأمل بصوره، ولعل أحدهم يخبره يوماً ما بالخطأ ليصححه.