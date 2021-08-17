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وفاة مبتكر "سودوكو".. لبعة ألغاز لم تلق نجاحاً فورياً

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Japanese puzzle manufacturer Maki Kaji (R) talks with a competitor of the Sudoku first national competition in Sao Paulo, Brazil, on September 29, 2012. Sudoku, a simplified version of an older game, was created by Japanese puzzle manufacturer Maki Kaji in 1984, and became a worldwide popular game. AFP PHOTO/Yasuyoshi Chiba
ماكي كاجي أمام قوائم من لعبة سودوكو في منافسة باليابان في 2012

وفاة مبتكر "سودوكو".. لبعة ألغاز لم تلق نجاحاً فورياً

ماكي كاجي يلقب بـ"الأب الروحي للعبة سودوكو" التي ابتكرها لتكون سهلةً على الأطفال وغيرهم ممن يرغبون بالتسلية دون الإضرار بالتفكير العميق

طوكيو – أسوشيتد برس

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توفي ماكي كاجي، مبتكر لعبة الألغاز الشهيرة "سودوكو"، والذي نشر متعة الألغاز، بحسب ما أعلنت شركته اليابانية اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 69 عاماً حيث كان مصابًا بسرطان القناة الصفراوية.

وابتكر كاجي، المعروف باسم "الأب الروحي للعبة سودوكو"، اللغز ليكون سهلاً على الأطفال وغيرهم ممن يرغبون بالتسلية دون الاضرار للتفكير العميق.

ماكي كاجي يحمل مجلات مخصصة للسودوكو في معرض للكتاب في نيويورك في 2007
ماكي كاجي يحمل مجلات مخصصة للسودوكو في معرض للكتاب في نيويورك في 2007
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ومن المفارقات أن لعبة سودوكو لم تحقق نجاحاً عالمياً حتى عام 2004 بعد أن قدمها أحد المعجبين من نيوزيلندا وكتبت عنها صحيفة "ذا تايمز" البريطانية.

وكان كاجي الرئيس التنفيذي في شركته للألغاز "نيكولي" حتى يوليو الماضي، وتوفي في العاشر من أغسطس الحالي في منزله بميتاكا، وهي مدينة في منطقة طوكيو.

وسافر ماكي إلى أكثر من 30 دولة لنشر ولعه بالألغاز.

واستقطبت بطولات "سودوكو" حوالي 200 مليون شخص في 100 دولة على مر السنين، وفقاً لشركة "نيكولي".

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