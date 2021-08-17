وفاة مبتكر "سودوكو".. لبعة ألغاز لم تلق نجاحاً فورياً

توفي ماكي كاجي، مبتكر لعبة الألغاز الشهيرة "سودوكو"، والذي نشر متعة الألغاز، بحسب ما أعلنت شركته اليابانية اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 69 عاماً حيث كان مصابًا بسرطان القناة الصفراوية.

وابتكر كاجي، المعروف باسم "الأب الروحي للعبة سودوكو"، اللغز ليكون سهلاً على الأطفال وغيرهم ممن يرغبون بالتسلية دون الاضرار للتفكير العميق.

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ومن المفارقات أن لعبة سودوكو لم تحقق نجاحاً عالمياً حتى عام 2004 بعد أن قدمها أحد المعجبين من نيوزيلندا وكتبت عنها صحيفة "ذا تايمز" البريطانية.

وكان كاجي الرئيس التنفيذي في شركته للألغاز "نيكولي" حتى يوليو الماضي، وتوفي في العاشر من أغسطس الحالي في منزله بميتاكا، وهي مدينة في منطقة طوكيو.

وسافر ماكي إلى أكثر من 30 دولة لنشر ولعه بالألغاز.

واستقطبت بطولات "سودوكو" حوالي 200 مليون شخص في 100 دولة على مر السنين، وفقاً لشركة "نيكولي".