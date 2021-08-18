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إثيوبيا: مقتل 7 أشخاص جراء فيضانات بالعاصمة أديس أبابا

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من فيضانات أديس أبابا
من فيضانات أديس أبابا
التغير المناخي

إثيوبيا: مقتل 7 أشخاص جراء فيضانات بالعاصمة أديس أبابا

العديد من السكان قد أخلوا منازلهم بسبب الفيضانات التي أحدثتها الأمطار.. وعدد من المصابين جرفتهم السيول يتلقون العلاج بمستشفيات أديس أبابا

العربية.نت، وكالات

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أعلنت لجنة مكافحة الحرائق والطوارئ والإنقاذ في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مقتل 7 أشخاص جراء الفيضانات التي ضربت العاصمة الثلاثاء.

وأوضحت اللجنة في بيان، الأربعاء، أن 7 أشخاص لقوا حتفهم في الفيضانات التي ضربت العاصمة جراء هطول أمطار غزيرة.

من فيضانات أديس أبابا
من فيضانات أديس أبابا

وفق بيان اللجنة، فإن العديد من السكان قد أخلوا منازلهم بسبب الفيضانات التي أحدثتها الأمطار، مشيرا إلى أن عددا من المصابين جرفتهم السيول يتلقون العلاج بمستشفيات أديس أبابا.

وذكرت اللجنة أن السلطات تقوم بأنشطة وقائية ومراقبة لحماية السكان من المخاطر المحتملة للفيضانات المفاجئة.

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وضربت السيول، الثلاثاء، عدة مناطق متفرقة من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وأغرقت الفيضانات الشوارع بعد هطول أمطار غزيرة.

وتسببت السيول والأمطار الغزيرة في فيضانات مفاجئة أسفرت عن خسائر في الأرواح والممتلكات في عدة أحياء بالعاصمة أديس أبابا.

كما أدت السيول إلى تعطل حركة المرور في تلك الأحياء بشكل كامل، فضلا عن تجاوز المياه بعض الجسور والطرقات الرئيسية.

كانت هيئة الأرصاد الجوية الإثيوبية حذرت المواطنين من حدوث فيضانات وسيول وانزلاقات أرضية في عدد من المناطق بأقاليم البلاد

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