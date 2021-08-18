فرنسا.. قتيل واحد و27 مصابا بحرائق غابات قرب الريفييرا

أسفر حريق غابات بالقرب من الريفيرا الفرنسية عن مقتل شخص واحد، وظل الحريق خارج نطاق السيطرة حيث اندلع في الغابات، اليوم الأربعاء، وفقا للسلطات المحلية.

قالت صحيفة "فار ماتين" الفرنسية إن ضحية الحريق رجل عثر عليه ميتا في منزله في بلدة غيرمود.

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وذكر إقليم فار في بيان أن ما لا يقل عن 27 شخصا، من بينهم 5 من رجال الإطفاء، أصيبوا عقب استنشاق الدخان أو لحقت بهم إصابات طفيفة جراء الحريق.



من عملية مكافحة الحرائق في فرنسا من عملية مكافحة الحرائق في فرنسا

وقال إن أكثر من 7000 شخص تم إجلاؤهم من منازلهم ويقيمون في ملاجئ مؤقتة.

نشرت السلطات أكثر من 1100 من رجال الإطفاء ومروحيات، اليوم الأربعاء، لمكافحة النيران التي بدأت مساء الاثنين على بعد حوالي 40 كيلومترًا من منتجع سان تروبيه الساحلي.

وقالت السلطات إن النيران، التي تغذيها الرياح الموسمية القوية القادمة من البحر المتوسط، امتدت إلى 7000 هكتار (17300 فدان) من الغابات بحلول صباح اليوم الأربعاء.

وزار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي كان يقضي عطلته في قلعة ساحلية قريبة، منطقة الحريق أمس الثلاثاء.

وأشاد ماكرون برجال الإطفاء لقدرتهم على "احتواء الحريق".