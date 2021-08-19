هل تدهورت حالة مؤمن زكريا؟.. أحمد السقا يقلق الجماهير

مرة جديدة، تدهورت الحالة الصحية للاعب النادي الأهلي اي مصر مؤمن زكريا، حتى إن الفنان أحمد السقا نشر صورة للاعب في المستشفى طالبا الدعاء له، ما أثار قلق الجماهير، ليعود السقا ويحدّث ما نشره مؤكدا أن اللاعب بخير.

فيما كشف زكريا عباس الضوي، والد مؤمن آخر تطورات الحالة الصحية لنجله، مؤكدا أنه في بيته وسط أسرته، وحالته مستقرة للغاية ومطمئنة.

مادة اعلانية

"الخبر وجع قلبي"

من جهتها، ردت زوجة زكريا على ما أثير خلال الساعات الماضية حول تدهور صحة نجم الأهلي، بنشرها تدوينة على صفحتها في "إنستغرام"، جاء فيها: "والله العظيم أنا شفت الخبر دا قلبي وجعني، ليه كده حسبي الله ونعم الوكيل، الخبر ده غير صحيح، مؤمن حس بدوار من حوالي 10 أيام، ووقع في بيته وجاله ارتجاج بسيط، وانتقل المستشفى وخرج، وهو بقاله أكتر من أسبوع في بيته، بلاش الكلام ده يا جماعة اتقوا الله وربنا يسترها عليه يارب ويشفيه بإذن الله".

يشار إلى أن نجم الكرة المصري يعاني منذ فترة من مرض ضمور العضلات، الذي أبعده عن ممارسة كرة القدم في الموسمين الماضيين.

ويعد ضمور العضلات من الأمراض سريعة الانتشار في الجسم، حيث إنه مع تفاقم الإصابة ينتقل من الضمور في العضلات إلى الأعصاب، وبالتالي يفقد الجسم السيطرة على العضلات وهو ما يؤثر على جسم الإنسان وجميع حواسه حتى في النطق.